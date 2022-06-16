人民网北京6月16日电 （记者乔雪峰）近日，交通运输部和山东省人民政府联合印发《加快建设交通强国山东示范区的实施意见》（以下简称《意见》），共同加快建设交通强国山东示范区。

交通运输部相关负责人表示，交通强国山东示范区是全国首个交通强国省域示范区，示范区将以打造交通强国山东示范区为总目标，更加注重交通运输一体化融合、创新驱动和质量效益，着力加强交通运输互联互通，着力加速交通运输新旧动能转换，着力以全方位转型推动交通运输高质量发展，加快构建现代化综合交通运输体系。

该负责人表示，通过示范区示范性建设，一方面为山东实现“三个走在前”当好开路先锋，提供坚实有力的交通运输引领、支撑和保障；另一方面推动完善全国综合交通网主骨架，打造东联日韩、西接欧亚的东西综合运输大通道和联结京津冀、长三角的南北交通主廊道，加快交通运输智慧化、绿色化、融合化转型，全面提升交通文化“软实力”，为加快建设交通强国创造成绩、创造经验、做好示范，为交通运输当好中国现代化的开路先锋创造成绩、创造经验、做好示范。

记者梳理发现，《意见》主要包括发展目标、主要任务和保障措施三个部分。《意见》在落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》部署要求的基础上，研究提出发展目标。

《意见》提出，到2025年，山东综合立体交通布局将进一步优化，运输服务能力大幅提升，城乡区域交通更加协调，开放型运输网络更为完善，交通运输生产安全事故总量和伤亡人数持续下降，交通运输新技术、新基建、新业态、新规制创新发展，生态保护和高质量发展迈出坚实步伐，形成一批加快建设交通强国的典型经验和先进成果。到2035年，山东交通运输质量和效益大幅跃升，基本建成现代化高质量综合立体交通网，数字化、绿色化、人文化发展达到新高度，交通运输安全生产水平持续保持国内前列，交通运输需求牵引供给、供给创造需求实现更高水平动态平衡，基本建成交通强国山东示范区。

《意见》从强化互联互通、创新驱动和转型发展三大方面，提出了主要任务。

一是强化互联互通，高质量保障经济循环畅通迈出新步伐。持续优化综合立体交通网络布局，加强与京津冀地区、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角地区、黄河流域其他地区交通基础设施网络立体互联，高水平推进国家综合立体交通网主骨架山东段建设，实施一批综合交通枢纽、邮政快递枢纽项目，推动省会经济圈以及胶东、鲁南经济圈交通一体化。全面提升客货流通效率，建设旅客联程运输体系，实施多式联运示范工程，拓展济南、淄博、济宁、临沂、枣庄等内陆无水港物流功能，全力保障物流供应链稳定畅通。促进城乡交通运输统筹协调发展，全面推进“四好农村路”建设，率先建成全国领先高标准农村寄递物流体系，深入实施城市公共交通优先发展战略，深入推进城乡交通运输一体化示范创建。有效加强国际交通开放联通，加快发展中日韩陆海联运，统筹推动中亚、中欧班列扩量增效，完善国际海运航线布局，增开或加密国际全货机航线，加快国际寄递能力建设。加快形成统一开放交通运输市场，健全完善统一的运输规则、制度、标准，构建新型监管体系，规范发展交通运输新模式新业态。

二是强化创新驱动，高标准支撑新旧动能转换塑造新优势。加强交通运输新技术研发，开展重大科技攻关，加强交通运输一体化、智能建造、长寿命路面等领域关键设备、关键技术研发。推进交通运输领域新基建，大力发展数字交通，加强智慧高速公路、智慧港口、智能铁路、智慧民航、智慧邮政、智慧城市轨道交通建设。加强综合交通信息资源共享和互联互通。培育交通运输与相关产业融合发展新业态，推动交通与邮政快递、现代物流、旅游、装备制造业等融合发展，积极发展通道经济、枢纽经济。探索综合交通运输体系新规制，建立健全综合交通运输协调发展机制等，深化交通运输综合执法改革，探索创新地方高速铁路建管养运体制机制等，推进高速公路差异化收费、低空空域管理等重点领域改革。

三是强化转型发展，高水平谱写流域保护发展新篇章。推进运输结构调整，协同推进京津冀及周边地区运输结构调整示范区建设，推动大宗货物和中长途货物运输“公转铁”“公转水”，优化“门到门”物流服务网络。构建适应城市特点的公共交通出行服务体系。推动交通运输绿色低碳转型，落实碳达峰、碳中和目标要求，推进“近零碳”高速公路服务区、收费站示范建设，加快推进铁路电气化改造，支持青岛港建设“中国氢港”，加快推广应用高能效低排放交通运输装备和新能源、清洁能源交通工具，加强内河船舶防污染实时动态监管。建设更高水平的平安交通，构建改革创新、系统完善、先进适用、着眼长效的交通运输安全生产体系。弘扬黄河文化和打造齐鲁交通文化，服务黄河国家文化公园建设，探索建设黄河文化和齐鲁文化交通长廊，推进现代综合性交通体验展馆建设。

此外，《意见》从坚持党的领导、强化人才保障和加强实施管理3个方面，对示范区建设保障提出了要求。交通运输部在规划编制、重大政策制定、项目安排、改革试点等方面予以积极支持，加强监督指导。山东省交通运输厅切实承担主体责任，充分动员各方面力量，落实好各项目标任务，发挥好对其他地区的示范带动作用。

山东省交通运输厅相关负责人表示，加快建设交通强国山东示范区是山东交通运输事业发展的重要里程碑和重大历史机遇。山东交通运输系统将切实承担起示范区建设主体责任，加快制定建设方案，构建指标体系，强化组织实施，开展示范试点，注重系统推进，奋力建设交通运输服务新发展格局的先行区、交通运输创新驱动的引领区、黄河流域生态保护和高质量发展的样板区，答好交通强国建设的“山东答卷”。

(责编：罗知之、吕骞)