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国家发改委：我国数据要素基础性制度有关文件已形成初稿

2022年06月16日11:03 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者申佳平）今日上午，国家发展改革委召开6月份新闻发布会。国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮在会上透露，我国数据要素基础性制度有关文件已形成初稿，将尽快程序上报后印发实施。

孟玮指出，数据作为新型生产要素，对其他生产要素具有扩大、叠加、倍增作用，正在推动我们的生产方式、生活方式和治理方式发生深刻变革。国家发展改革委牵头编制数据要素基础性制度文件，围绕数据产权、交易流通、收益分配、安全治理等内容，加快构建我国数据基础制度“四梁八柱”，构建与数据生产力相适应的生产关系，目前有关文件已形成初稿。下一步将加快推动文件出台，按程序上报后印发实施。

孟玮介绍，今年前4个月，我国新建5G基站超19万个，千兆网络端口新增165.3万个，总量达到954万个，国家枢纽节点数据中心规模机架数超54万台标准机架。

“可以说，新型基础设施建设投资保持稳定增长，发展韧性十足，支撑疫情防控、复工复产和保持产业链供应链稳定的作用更加凸显。”孟玮透露，下半年各地方和骨干企业将加大投资力度，一批重大项目将开工建设，特别是社会资本投资潜力较大。下一步，国家发展改革委将会同各地方和相关部门，重点推动两项工作。

一是持续推动重点项目建设。一方面是加快推进中西部地区中小城市基础网络完善工程，选择一批产业特色突出、发展基础较好的中西部中小城市集中予以支持。另一方面是加快推进5G、人工智能、大数据与实体经济深度融合，建设一批重要的融合基础设施和算力基础设施，积极探索新技术、新产业、新业态、新模式。同时，强化全国一体化大数据中心布局，围绕规划、网络、用能等方面加大支持力度，支撑“东数西算”工程建设，推动各枢纽节点建设尽快落地生效。

二是营造良好的投融资环境。国务院出台的一揽子33项稳经济举措中，已经明确提出要扩大地方专项债适用范围，首次将新型基础设施纳入其中。国家发展改革委还将积极推动银行业金融机构、REITs基金等投资重大新型基础设施建设项目，发挥新兴产业创业投资引导基金作用，为中小企业相关领域的融资提供便利，进一步激发社会资本投入积极性。

(责编：申佳平、吕骞)

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