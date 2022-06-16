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中国人保发布首份服务“双碳”目标发展报告

2022年06月16日11:16 | 来源：人民网
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近日，中国人保发布《中国人保集团服务碳达峰碳中和战略发展报告》（以下简称报告）。该报告深入研究了保险业服务“双碳”战略的可行路径，全面展示了中国人保担负金融央企责任、发挥行业领军作用，服务国家“双碳”战略实施的新成效。2021年，中国人保在服务生态文明建设、绿色低碳发展领域，共提供风险保障超过23万亿元。

报告立足保险本源，系统梳理了中国人保在能源转型、气候治理、固碳增汇、绿色农业、低碳建筑、低碳交通、减污降碳、绿色科技、责任投资、绿色运营等服务“双碳”战略十大领域的主要成效与典型案例。

报告显示，中国人保积极服务能源转型与降碳减排，为风电、水电、光伏等绿色能源项目提供1.6万亿元风险保障；积极推进巨灾保险参与气候治理，在广东、四川、海南、云南、河北等地开展地方巨灾保险试点，累计支付赔款1.64亿元；创新固碳增汇、生态保护等领域保险产品，在福建南平落地林业碳汇价格保险，探索出“林业碳汇+林业保险”的绿色金融新模式；服务低碳建筑与低碳交通，在青岛签发“减碳保”建筑节能保险保单，2021年新能源车险承保292.6万辆，提供风险保障4.9万亿元。在加快发展“双碳”保险产品的同时，中国人保积极应用“承保+减损+赋能+理赔”的保险新逻辑，推动“双碳”领域风险管理技术和商业模式创新，开发“智能水淹”平台等智能化防灾防损平台，在浙江推出HSE（健康、安全、环境）一体化综合保险；全面践行责任投资理念，设立“双碳”主题资管产品，发展险贷联合、险债联合等“绿色保险+”产品服务，签发碳排放权抵押贷款保证保险，助力绿色企业获得融资支持。

据悉，中国人保目前已将绿色发展理念和服务“双碳”战略，全面融入公司战略与运营各层面，制定印发了《关于做好碳达峰碳中和工作的工作方案》，绘制“双碳”保险产品全景图，下发《绿色保险产品指导目录》，建立“双碳”产品数据统计体系，加快推动办公场所、数据中心、承保理赔等领域的低碳运营。

(责编：曹淼、李源)

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