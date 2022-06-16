人民网北京6月16日电 （记者王震）据财政部网站消息，为贯彻落实党中央、国务院关于抓好粮食生产和防灾救灾工作部署，进一步做好粮食等农作物重大病虫害防控相关工作，财政部于6月14日下达农业生产救灾资金6.73亿元。

据介绍，相关资金主要用于支持吉林、黑龙江、江西、湖南、广东、广西等25省（自治区、直辖市）购置水稻和玉米病虫、农区蝗虫、红火蚁等农作物重大病虫害防控所需的农药、药械物资，对统防统治作业服务等给予适当补助。积极引导地方及时组织实施生物防治、生态控制等防灾救灾措施，加强监测预警，推进统防统治、联防联控，严防虫害病害扩散传播，减轻农作物重大病虫害对农业生产造成的危害，为保障秋粮丰产丰收提供有力支撑。

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