原标题：金融稳大盘 信贷助实体 交通银行大力支持实体经济发展

实体经济是我国社会经济发展的基石与命脉。交通银行积极落实国务院全国稳住经济大盘电视电话会议精神，始终把金融服务实体经济高质量发展当作第一要务，充分展现了交行作为国有大行助力实体经济的责任担当。

服务稳住经济大盘，加大信贷投放支持。年初以来，交行在行内政策上聚焦服务国家战略和实体经济重点领域，密切跟进国家最新稳经济政策部署，引导全行加强对制造业、绿色金融、基础设施建设、产业链供应链薄弱环节、乡村振兴、民生保障等重点领域的服务对接，加大信贷投放力度。

截至5月末，交行人民币对公实质性贷款较年初增长9.23%。交行出台一系列支持实体经济重点领域信贷投放的配套政策，对制造业、绿色信贷、专精特新、战略新兴、传统基建及新基建等对稳定经济大盘、促进实体发展至关重要行业领域的信贷投放给予利率优惠、流动性成本减免等资源倾斜，取得了明显成效。特别在支持制造业高质量发展领域，截至5月末，交行制造业贷款已达到去年全年水平，制造业中长期贷款增速近30%，增速位于同业前列。

为积极服务国际国内双循环发展，做好稳外资、稳外贸相关工作，交行一方面积极发展新型离岸国际贸易，重点支持基于实体经济创新发展和制造业转型升级、提升产业链供应链完整性和现代化水平而开展的贸易业务；另一方面加强跨境直贷投放，发挥全口径跨境直贷在跨境服务实体经济中的重要作用，拓客实体企业融资渠道。截至5月末，交行新型离岸国际贸易量同比增长59.11%，累计服务对公客户130户，累计发放跨境直贷近25亿美元。

此外，交行积极对接央行各项再贷款货币政策工具，针对碳减排、支煤贷、科技创新、普惠养老、交通物流等重点领域，指导全行准确把握国家政策和监管要求做好业务拓展，以信贷资源精准支持实体经济健康发展。

服务疫情防控与复工复产，助力市场主体平稳发展。今年一季度末上海、吉林等地新冠疫情爆发后，交行深入贯彻关于从严抓好疫情防控工作的重要讲话精神，第一时间研究出台了金融支持上海市疫情防控工作意见19条、金融支持吉林省疫情防控工作意见18条以及金融支持全国疫情防控和经济社会发展意见40条等支持政策，从加强党的领导、做好各项常态化应急保障工作、推动金融支持实体经济发展、支持普惠金融和乡村振兴发展、扶持受疫情影响的零售客户、促进外贸出口平稳发展、加强科技赋能、做好政策支撑等方面提出了全方位的支持措施，急事急办、特事特办，通过建立应急保障机制、绿色审批及放款通道等支持机制，聚焦支持医疗、民生、物资生产及运输、能源保供、批发零售等重点行业与客群，在加大信贷投放支持力度的同时不盲目惜贷、抽贷、断贷、压贷，切实提升了为企业纾困相关金融服务的温度、广度和深度。

特别是在为小微企业纾困方面，交行积极为受疫情影响的小微企业提供专项融资服务方案及优惠利率定价，推广无接触式服务，开展小微企业随借随还贷款业务及线上产品，运用大数据技术为小微企业及个体工商户增信提额。保障普惠小微贷款“应延尽延”，支持客户灵活应对受疫情影响而产生的临时还款困难。围绕“有效落实纾困帮扶政策”“精准对接防疫期间金融服务需求”“提前布局小微企业复工复产”“积极引导提升客户服务质效”四个方面制定了15条针对性措施，积极支持小微企业复工复产复市。

服务科技创新发展，支持产业转型升级。交行通过主动研究先进制造业、“专精特新”等科技创新企业的金融需求规律和风险特征，积极服务市场参与主体，创新产品服务模式，构建“商行+投行”“境内+境外”“融资+融智+融合”“股+债+贷”的四位一体服务体系，为科创企业提供全周期、全流程的综合金融服务。

交行积极对接政府主管部门、高新技术园区、科研院所等，联合上交所、私募、创投、产业基金等资本市场服务资源，建立政策、资源、信息共通互享的科技金融“盟友圈”，更好地赋能科创企业发展。同时，交行持续完善5G、集成电路等战略性新兴产业及大健康、新能源汽车充电桩、数据中心、工业互联网等重点科创领域行业授信政策，通过建立更科学的科技成果评价体系和风险评级模型，全面提升响应速度。

交行依托自身集团全牌照、综合化经营优势，为科创企业提供覆盖初创期、成长期、成熟期的全场景金融解决方案，综合知识产权、研发投入、关键技术、人才资源等特色增信方式，推出系列贷款产品，并配套股权投资、战略配售、收购兼并等各类服务，伴随企业成长上市和再融资，产融结合助力企业立足世界科技前沿。此外，交行为科技型小微企业制定专属产品服务方案，建立适合科技小微企业的12大核额模式和6大类28小类准入尽调标准化要点，支持信用、保证、抵押、知识产权质押等多种方式融合，并结合各地金融服务需求特点创新推出特色产品。

服务强链补链固链稳链，做强产业链金融。保障实体经济领域产业链上下游平稳运行是当前稳经济的重中之重。交行积极发挥“链金融”创新服务的优势，围绕核心企业加快推动快易付、快易贴、智慧汽车、委托回款等产业链融资业务，开展“百核千链”专项拓展活动，一方面引导各地分行对接当地政府的链长制，与当地的央企、战略客户、国资企业等重点客户深化合作，重点打造标杆链，形成示范效应；另一方面引导分行加大农业及战略新兴产业等行业和领域支持，重点围绕涉农核心企业推进一、二、三产业融合，切实推进乡村振兴。截至5月末，交行产业链融资业务量较去年同期增长33.01%，其中长三角地区业务量较去年同期增长33.33%，服务客群深度、广度都有明显提升。

通过加强与各类第三方平台合作，交行依托线上渠道为核心企业及其供应商提供快易付服务，1月至5月全行快易付业务量超过400亿元，有效协助上游供应商盘活应收账款。持续迭代优化智慧汽车产业链服务，为经销商提供“一站式”集成融资，满足经销商客群高频次、高时效放款诉求，1月至5月智慧汽车业务量超过100亿元。推出系列产品，支持用电企业、航运物流企业等领域产业链、供应链稳定运行，解决了企业线下运费收付时间长、到账慢、成本高等痛点。

服务上海“五个中心”建设，打造交行主场优势。作为总部在沪的国有大型银行，交行始终将推进上海主场建设作为重要使命，通过制定出台交通银行服务上海国际金融中心行动方案28条，进一步发挥境内外、多牌照功能，助力打造上海主场“特色样板”。

交行积极支持上海国际经济中心、金融中心建设，立足上海参与全球资源配置，提升金融市场交易能力与服务质效，2022年以来在各细分金融市场交易规模保持同业前列，获得上海清算所债券市场互联互通“通交易所”方向结算银行资格，助力跨境人民币枢纽建设。

支持上海贸易中心建设，做深做透贸易金融，聚焦对实体经济带动强、辐射宽的建筑、医药、海运、汽车等行业重点产业链和龙头企业，打造交行供应链金融示范。截至5月末交行在沪产业链融资规模约159亿元。

支持上海航运中心建设，主动加强与中船集团下属江南造船厂、沪东船厂、外高桥船厂、广船国际等国内大型船厂和港口设备制造业企业的对接，拓宽与太平洋气体、地中海航运等国际顶级航运企业和船东的合作范围与深度，积极关注沿海内河等标准化环保船型的融资业务，截至5月末实现航运领域投放约100亿元。

支持上海科创中心建设，交行通过持续创新科技金融服务模式，推动张江、漕河泾等高新技术园区专班下沉式服务，以“行业+园区”方式促进投贷联动，提高服务科创企业的精准度和快速响应能力。截至5月末，交行上海市分行科技型企业贷款余额约481亿元，较年初增长达21.6%。

交行将始终坚持以客户需求为导向，通过数字化、场景化、特色化的金融服务支持实体经济高质量发展、保障经济平稳运行，伴随实体企业扬帆远航。

(责编：曹淼、李源)