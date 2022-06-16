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商务部：今年前5月我国企业承接服务外包合同额增长11.9%

2022年06月16日17:08 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者赵竹青）在今天下午举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷介绍，2022年1至5月，我国企业承接服务外包合同额7266亿元人民币，执行额4663亿元，同比分别增长11.9%和14.6%。其中，承接离岸服务外包合同额4129亿元，执行额2639亿元，同比分别增长13.2%和11.1%。

从业务结构看，1至5月，我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）执行额分别为1157亿元、477亿元和1105亿元，同比分别增长3.2%、11.2%和21.7%。

从区域布局看，1至5月，全国37个服务外包示范城市总计承接离岸服务外包合同额3683亿元，执行额2413亿元，分别占全国总额的89.2%和91.4%。长三角地区承接离岸服务外包合同额1830亿元，执行额1361亿元，同比分别增长10.5%和12.1%，分别占全国总额的44.3%和51.6%。

从国际市场看，1至5月，我国承接中国香港、美国、欧盟离岸服务外包执行额分别为601亿元、519亿元和352亿元，合计占我离岸服务外包执行额的55.8%。我国承接RCEP成员国离岸服务外包执行额630亿元，同比增长8.5%，合计占我离岸服务外包执行额的23.9%。

从企业性质看，1至5月，民营企业承接离岸服务外包执行额766亿元，占全国29.0%，同比增长34.6%，比全国平均增速高出23.5个百分点。外商投资企业承接离岸服务外包执行额1234亿元，同比增长10.3%，占全国46.8%。

从吸纳就业看，截至2022年5月底，我国服务外包累计吸纳从业人员1432万人，同比增长8.0%，其中大学及以上学历922万人，占64.4%。1至5月，服务外包新增从业人员37万人，同比增长4.8%，其中大学及以上学历25万人，占66.6%。

(责编：赵竹青、吕骞)

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