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国家邮政局：前5月我国邮政行业业务收入超5300亿元

2022年06月16日17:24 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者乔雪峰）记者从国家邮政局获悉，6月16日，国家邮政局公布2022年5月邮政行业运行情况，1-5月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成5317.8亿元，同比增长5.9%；业务总量累计完成5513.0亿元，同比增长5.4%。5月份，全行业业务收入完成1098.0亿元，同比增长4.4%；业务总量完成1168.5亿元，同比增长3.2%。

数据显示，1-5月，邮政服务业务总量累计完成971.7亿元，同比增长6.5%；邮政寄递服务业务量累计完成117.9亿件，同比增长11.1%；邮政寄递服务业务收入累计完成165.7亿元，同比增长2.2%。5月份，邮政服务业务总量完成164.2亿元，同比增长9.2%；邮政寄递服务业务量完成23.3亿件，同比增长7.6%；邮政寄递服务业务收入完成31.1亿元，同比增长3.3%。

1-5月，全国快递服务企业业务量累计完成409.5亿件，同比增长3.3%；业务收入累计完成4005.5亿元，同比增长2.0%。5月份，全国快递服务企业业务量完成92.4亿件，同比增长0.2%；业务收入完成872.2亿元，同比增长0.9%。

1-5月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.0%、86.3%和1.7%；业务收入分别占全部快递业务收入的6.5%、48.9%和11.0%。1-5月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.2%、15.3%和7.5%，业务收入比重分别为77.4%、13.3%和9.3%。其中，中、西部地区快递业务量和快递业务收入比重与去年同期相比均有所提升。

1-5月，快递业务量前五位城市分别是金华（义乌）市、广州市、深圳市、揭阳市、杭州市，快递业务收入前5位城市分别是上海市、广州市、深圳市、金华（义乌）市、杭州市。

1-5月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.6，较1-4月上升了0.1。

(责编：鲁婧、吕骞)

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