科技兴则民族兴，科技强则国家强。近日，西昌卫星发射中心指挥控制中心多名航天专家走进西昌民族幼儿师范专科学院，开展了“航天科普知识专题讲座走进校园”活动，为广大师生进行了一场精彩的航天科普讲座，普及现代科学技术前沿知识、撒播航天强国、航天报国的精神火种。

学校报告厅座无虚席，300多名师生代表手举小红旗，用热烈的掌声欢迎着航天专家们的到来。据悉，本次主要授课人员马忠权、彭渔露两名同志，在航天测控岗位上奋战多年，先后圆满完成了嫦娥奔月、北斗组网等百余次航天发射任务，是中心科技人员的优秀代表。

“从嫦娥奔月到万户飞天，从戈达德、霍曼到中国航天之父——钱学森,人类的飞天梦从远古神话走进了现实生活……”高级工程师彭渔露以《火箭发射那些事儿》为主题，用深入浅出的语言、生动详实的事例,围绕火箭的起源、构成、分类及多个“首次”卫星发射等方面内容，讲述了中国航天事业如何从无到有、由大向强的发展历程。

航天网红、山头牛人马忠权工程师，则用一连串的提问与台下的师生互动了起来，“咱们有没有同学比较关注中国航天，去中心看过火箭发射的？有没有同学知道去年咱们国家一共执行了多少次发射？”他以《传承航天精神 点亮航天梦想》为主题，围绕西昌航天的奋斗历程、西昌航天精神的形成和发展、梦想对人生的重要意义进行了授课，鼓励同学们要珍惜现在优越的学习环境和学习机会，不畏困难、刻苦学习、增强本领，将个人成长、个人梦想融入航天伟业，共同为我国早日成为世界科技强国、航天强国，实现中华民族伟大复兴贡献自己的青春力量。

两位专家的授课，让台下的师生都伸长了脖子睁大了双眼，精彩之处更是引得现场掌声连连。在提问环节，意犹未尽的听众们更是抛出了诸多对航天领域的疑问，指挥控制中心的同志们也一一进行了生动细致的解答，拉直了大家心中的问号。

讲座结束后，同学们纷纷表示，中心航天专家们的讲座帮助自己近距离地了解航天、认识航天，切身感受到了“神秘”航天事业的魅力，感到特别兴奋、特别开心。

少年兴则国家兴、少年强则国强。该校老师表示，“航天第一课”只是开始，航天专家们的精彩授课点燃了学生们对航天的憧憬、对未知的探索。未来，将有越来越多的学生学科学、爱科学，让航天梦想远航。学校计划将进一步深化与中心的合作联系，多层次、多角度、多形式实现共建融合发展，推动“航天知识进校园”活动走深走实，让学生们走近航天、感受航天、点燃航天梦想，为将来成为国家和民族的栋梁之才与行业精英奠定坚实基础。

九天揽月，永无止境。逐梦星辰大海，离不开航天精神的传承与发扬。近年来中心始终重视青少年科学教育，此次航天宣讲也是西昌卫星发射中心指挥控制中心开展的“航天点燃梦想”第3次实践活动。

后续，中心还将持续开展科普活动，选派优秀青年科技人才走出中心、走进校园，为更多莘莘学子带来优质航天公开课，让航天梦的种子在青少年心中进一步生根发芽，让航天梦与中国梦同频共振，不断推进航天科技教育事业的发展，激励更多有志青少年投身伟大航天事业。（何东益 周函印 李长浩 赵家宜）

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