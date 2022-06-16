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汇聚力量 点亮梦想（民生观）

徐 阳
2022年06月16日07:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　在每年的高校毕业生队伍中，有这样一个特殊群体——残疾毕业生。他们自强不息、坚韧执着，克服了常人难以想象的困难和挑战，完成大学学业、走向工作岗位。他们不幸于身体的残缺，却始终追逐着梦想的方向，希望用奋斗创造美好生活，也为社会贡献自己的力量。

　　残疾人是一个特殊困难的群体，需要格外关注、格外关心。近年来，社会各界凝聚力量，多方入手，着力改善残疾人基本生活，促进残疾人全面发展。其中，帮就业、促创业，是推动残疾人融入社会、实现人生价值和梦想的重要途径。

　　为保障残疾毕业生就业，各地高校、残联、企业等各担其责，拿出了许多行之有效的举措。掌握就业需求，开展“一人一策”精准帮扶；增强就业技能，加大职业能力培训力度；加强政策宣讲，鼓励残疾毕业生勇敢追求梦想……一场场招聘、一次次服务，让更多残疾毕业生找到信心、找准方向。

　　其实，残疾毕业生也具备一定的就业优势。比如自身素质更适合特定行业、职业的工作要求，更加珍惜来之不易的工作机会。如果能挖掘这些优势和特长，有针对性地安排、定制岗位，不但残疾毕业生的个人价值能得以体现，也有利于用人单位的发展。

　　从高校校园到各行各业，在社会的帮助和支持下，相信会有越来越多的残疾毕业生走上就业之路，迈向属于自己的美好明天。

　　《 人民日报 》（ 2022年06月16日 14 版）

(责编：曹淼、李源)

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