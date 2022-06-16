原标题：焦点访谈：持续发力稳就业

就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程。由于受国内外多重因素的影响，稳就业现在面临不少挑战。从企业看，有的企业订单减少，人员出现闲置；而有的企业要赶工，人员又不够。从就业群体来看，比如农民工，他们的就业关系2亿多人口以及背后的众多家庭。而稳就业的根本又在于稳企业，尤其是中小微企业。众多中小微企业是吸纳就业“主力军”，也是经济活力的重要源泉。那么，我们该如何平衡企业用人矛盾，又如何促进重点人群就业呢？

何建波是成都高新区一家空调制造企业的负责人，近一段时间，受疫情反复和经济形势的影响，何建波的企业也面临困境。

何建波说：“主要是整个项目延后或者推迟，大环境的影响；第二个影响就是我们在海外的销售（下降），海运费上涨幅度非常大。因为我们这个机组是重型机组，它超宽超大，所以它的运费最多可以在八倍以上。”

随着订单减少，公司对劳动力的需求也下降，企业人员出现了闲置。

而员工们担心的是公司会裁员，自己可能会丢了工作。

面对巨大的经营压力，何建波也想过裁员。

企业希望能尽量克服困难，把员工留下，多承担一些社会责任。但是在经营困难的情况下，企业即使只给员工发放基本工资，再加上要支付五险一金等费用，面临的压力仍然很大，而员工的收入也得不到保证。

稳就业、保证员工的收入和生活，这不仅是企业努力的目标，更是政府重点关注的工作。

成都高新区有关部门在对企业走访时发现，不同企业在不同时间段经常会出现“人等生产”或“生产等人”的现象，人力资源有时短缺、有时过剩。但是每家企业的人力配置是固定不变的，这不仅增加了企业的用工成本，也会影响企业生产。如何发挥政府的主导作用，帮助企业实现人力资源优化配置呢？

当地政府经过调研，协调组织各有关部门搭建了数字化平台“共享员工联盟”。

成都高新区社治保障局就业服务管理处工作人员赵洋甲说：“通过成立共享员工联盟，使辖区企业之间，特别是员工闲暇和生产旺盛的企业之间，搭建一个信息有效对接平台，实现信息共享，从而实现人力资源高效匹配精准对接。”

共享员工联盟，是把各企业的劳动力信息数据整合起来，根据企业用工需求的变化，把不同企业的员工在各企业间灵活调配。在临时用工期间，员工的劳动关系保留在原企业，员工的工资原则上由临时用工的企业支付。

何建波的企业共有50多名员工加入了共享员工联盟。在订单较少的时期，何建波在共享员工联盟上发起了共享用工申请。很快，平台利用大数据进行搜索，为何建波的企业匹配到了合适的用工企业。

何建波公司里的30多名员工，来到一家人手暂时短缺的企业做工。

五个月后，这家电子企业的订单如数完工，人手短缺的现象得到缓解。在此同时，何建波的企业也签下了新的订单，需要人手，于是员工们又回到原来的企业继续工作。两家企业以及这些员工，通过这种方式实现了共赢。

在成都高新区，有四百多名员工通过加入共享员工联盟，保住了自己的工作和收入。为了稳就业、促发展，各地都在探索灵活有效的实践方式。同时，国家也陆续出台了一系列政策，帮助企业稳定就业、解决困难，其中重要的一项举措就是“降缓返补”稳就业政策组合拳。

“降缓返补”中的“降”，就是延续失业、工伤保险阶段性降费政策；“缓”，就是允许特困行业阶段性缓缴三项社会保险费；“返”，就是提高中小微企业失业保险稳岗返还标准；“补”，就是加力落实社保补贴、培训补贴等政策，推出一次性留工培训补助。

何建波的企业也领到了“降缓返补”政策补贴共30多万元，有效缓解了用工成本压力。

在全国，2022年一季度，“降缓返补”政策下，实施阶段性降低失业保险费率政策，为企业减负347亿元；向39.3万户企业发放稳岗返还资金15.7亿元，惠及职工1080万人；为用人单位及劳动者发放各类就业补贴217亿元；发放职业培训券2278万张，向48.7万人次发放技能提升补贴8.3亿元，为稳就业、保民生发挥了重要作用，政策成效初步显现。

面对就业形势严峻、失业风险加大的情况，有一个群体格外值得关注，那就是农民工群体。他们通常以打零工为主，就业不稳定，受经济形势影响较大，同时自身抗风险能力较弱，一旦失业，会对生活造成巨大影响。因此，如何做好他们的就业保障工作，也是政府重点关注的问题。

王德胜是湖南宁乡人，前几年一直在外地的建筑工地打工。受疫情影响，在工地打工的机会减少，王德胜回到了湖南老家。但在老家，他同样遇到了找工作困难的问题。

几个月后，情况有了变化。村干部在村里的就业沟通群里发布了一则通知，告知村民可以免费参加市人社局办的职业技能培训项目。

原来，疫情期间，宁乡市此前外出务工的十多万人中，有很多人返乡，急需在当地找到新工作。但他们绝大多数此前是从事二三产业，缺乏专业技能，于是当地政府根据市场用工的需求，有针对性地设置了一些制造业培训课程，包括电工、焊工、叉车司机等35个品类。

湖南宁乡市人社局就业促进科科长刘湘莲说：“我们做了一个整体规划，第一是属于制造业紧缺急需的工种，宁乡本地工业企业和制造业企业发展比较快，本地提供的就业岗位越来越多，政府通过技能培训、创业培训使农民工能够实现家门口更好的就业。”

王德胜报了名，上了一个月的装配电工课程。王德胜学得很认真，并顺利地通过了考试。通过政府部门的推荐，王德胜在当地一家医药设备制造企业找到了一份装配电工的工作。工作来之不易，王德胜也很努力，很快成为业务骨干，收入也有了很大提升。

为了让务工人员都能找到合适的就业岗位，当地政府也根据务工人员情况和市场需求，继续拓展培训工种，加入了第三产业的培训项目，包括育婴、电商、养老护理、餐饮服务等等。

这位正在直播教网友们编织毛线鞋的妇女名叫段凤，虽然入行才7个月，但如今她已经是拥有四万粉丝的直播达人“凤凤姐”。通过教粉丝们编织手工鞋以及出售编织材料手工包，她现在每天能有一份不错的收入。

在做直播前，段凤已经在家待业了一年多。因为疫情，外出不好找工作，加上家里还有两个孩子需要照顾，段凤只能在家门口摆摊卖自己做的手工鞋。

段凤同样也是从村干部那里得知政府在搞免费就业培训，于是报名参加了网络创业培训课程。

结业后，段凤创建了自己的网络直播间，不仅有了收入，也找到了自己的价值。

近两年，宁乡市共举办就业帮扶和职业技能培训课程923期，惠及农民工26888人。

和宁乡市一样，在全国，针对包括农民工在内的重点就业保障人群，相关部门也在不断出台相应的帮扶政策。今年，人力资源社会保障部继续在全国组织实施重点培训工程和计划，进一步加强重点群体和紧缺职业工种培训，并采取发放职业培训券、技能提升补贴等举措，为稳定务工人员就业保驾护航。

人力资源和社会保障部就业促进司副司长陈勇嘉说：“各地区各部门加大就业优先政策实施力度，着力稳定农民工特别是脱贫人口的务工规模，深化劳务协作，扩大以工代赈规模，同时健全失业人员帮扶机制，及时为就业困难人员提供就业援助。”

保就业就是保民生，稳经济需要稳就业。国家统计局今天公布的数据显示，5月份经济运行逐步恢复，稳就业政策持续发力，就业状况出现好转，城镇调查失业率下降。就业一头连着经济发展，一头连着百姓福祉。面对复杂的局面，落实好稳定经济大盘的各项措施，促进经济稳定恢复，增强就业吸纳能力，才能实现社会的长治久安，才能实现劳动者安居乐业。

(责编：曹淼、李源)