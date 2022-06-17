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全国一般公共预算收入86739亿元

2022年06月17日05:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京6月16日电  （记者汪文正）财政部16日公布今年前5月财政收支情况。1-5月，全国一般公共预算收入86739亿元，扣除留抵退税因素后增长2.9%，按自然口径计算下降10.1%。

　　财政部有关负责人介绍，4月份以来，各级财税部门加快实施留抵退税政策，4-5月合计退税1.34万亿元，为确保上半年实现留抵退税政策“大头落地”打下良好基础。

　　扣除留抵退税因素后，5月份全国一般公共预算收入下降5.7%，降幅与4月份基本相当，按自然口径计算下降32.5%。财政部有关负责人分析，当月收入继续下降，主要是受4月份工业增加值、服务业生产指数等主要经济指标下降，以及缓税减税因素影响，国内增值税扣除留抵退税因素后下降12.7%。

　　看税收收入，扣除留抵退税因素后，1-5月全国税收收入增长1.4%，按自然口径计算下降13.6%。分税种看，国内增值税扣除留抵退税因素后下降0.6%。企业所得税增长4%。个人所得税增长8.3%。进口货物增值税、消费税增长16.8%，主要受一般贸易进口增长6.5%等因素带动。出口退税比上年同期多退1704亿元，增长25%，有力促进出口平稳发展。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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