本报北京6月16日电 （记者汪文正）国家税务总局近日发布通知，明确阶段性加快出口退税办理进度有关工作。自2022年6月20日至2023年6月30日期间，税务部门办理一类、二类出口企业正常出口退（免）税的平均时间，压缩在3个工作日内。到期将视外贸发展和实际执行情况，进一步明确办理时间要求。

税务总局要求，各地税务机关要按照税费优惠政策精准推送机制，通过本省电子税务局就阶段性加快出口退税进度相关举措，针对一类、二类出口企业等适用主体开展政策精准推送，并主动通过本地征纳沟通平台等多种渠道方式，区分企业不同类型人员开展更具针对性的信息推送；要进一步压实主管税务机关的网格化服务责任，针对适用主体分类开展政策解读和专项辅导。

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