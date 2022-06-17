农业农村部印发方案
扩大农业农村有效投资
2022年06月17日08:14 | 来源：人民网－人民日报
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本报电 （记者郁静娴）农业农村部办公厅日前印发方案，要求进一步聚焦稳定粮食生产、扩种大豆油料、打牢种子耕地农机基础、做优乡村特色产业、实施乡村建设行动等重点工作任务，加速投资落地，扎实推进农业农村经济稳定发展。
方案强调，要狠抓财政支农政策落实落地，及时拨付支持粮油生产等各类政策资金，紧紧抓住二、三季度施工黄金期，全力推进重大项目建设，加快形成实物工作量。要充分发挥金融保险支农作用，积极落实新增信贷支农政策，加快推进信贷直通车常态化服务，扩大农业信贷担保服务规模。要持续拓宽农业农村投资渠道，积极发挥地方政府债券对扩大农业农村有效投资的重要作用，按规定提高土地出让收益用于农业农村的比例，引导社会资本有序投入农业农村。要进一步盘活存量资产，加大政府采购支持中小企业力度。
《 人民日报 》（ 2022年06月17日 18 版）
(责编：罗知之、陈键)
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