本报记者 辛 阳

伴随着震耳欲聋的轰鸣声，代号“飞鲨”的歼—15飞机在辽宁舰甲板上快速滑跑，一跃而起，宛若离弦之箭，直指苍穹。

2012年11月首次着舰；2017年随辽宁舰抵南海海域；2018年9月完成夜间起降；2019年在庆祝新中国成立70周年阅兵式上接受检阅；2022年，辽宁舰航母编队赴西太平洋海域进行远海实战化训练……歼—15飞机和它的研制团队铸剑天海，在航空报国、航空强国的路上贡献力量。

“不是所有战斗机都叫舰载机！”歼—15飞机总设计师、中国工程院院士孙聪说，舰载机与陆基飞机看起来大同小异，但航母甲板长度只有陆基跑道的1/10，它的起降区域、起降方式、作战作用、舰面保障，以及严酷的舰面电磁环境和海上环境等，都是陆基飞机没有的。舰载机在低速飞行特性、气动力特性、高冲击载荷特性以及拦阻系统、起落架系统、机翼折叠系统等方面，都要符合“机舰适配性”等要求。

没有经验，也没有现成的技术可借鉴，作为我国自行研制的首型舰载战斗机，歼—15飞机具有完全自主知识产权。

设计师王永庆还清晰地记得，2012年11月23日，在辽宁舰的甲板上，歼—15飞机平稳下滑，钩住拦阻索，滑行几十米后稳稳停在甲板上，着舰成功。随后，它又沿着滑跃甲板一飞冲天，成功完成了中国舰载机首次航母起降试验。

弹指一挥十年间。

“从无到有，从有到精”“摸着石头过河”，歼—15飞机创新性的设计如抽丝剥茧，循环往复。从陆地到天空、从实验室到航母，无数个日日夜夜，研制团队成员们用心血和智慧，让它飞得更高更远更好，守护祖国的万里海疆。

6月13日，记者走进中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所。实验大厅里，歼—15飞机研制团队设计人员正紧盯电脑屏幕数据，缜密地进行着一项项测试。“不能把问题带到天上去。”工程师宋浩伟语气坚定。

歼—15飞机和普通飞机到底有什么不同，设计过程有多难？宋浩伟举了一个例子：舰载机降落时，从空中俯瞰，航母只有一张邮票大小。在茫茫大海中排除风浪的干扰，将飞机稳稳落在一张“邮票”上，就仿佛在“刀尖上跳舞”。

“一切都是全新的，充满未知。”尽管从事试飞工作10多年，宋浩伟仍用“紧张”二字形容每次试飞时的内心感受，高强度的工作任务和压力已使这位80后工程师两鬓微霜。

“仅仅在一次飞行中，就有1000多个指标需要验证测试。”他总结以往型号的工程经验，参与编制了具有创新使用价值的“试飞口袋书”、舰上使用特殊情况处置预案、飞行手册等关键技术资料。

随着歼—15飞机的不断优化完善，一批年轻的科研人员也在不断成长。

“人生第一次坐船就是航空母舰。”刚刚30岁出头的李毅充满自豪地说，“我们赶上了好时代，我们的舞台是天空和大海。”2011年入所的李毅如今已经摸透了歼—15飞机的“脾气”，面对一组复杂的数据，常常一眼就能找出其中的问题。“但飞机每一次着舰成功，我们仍会眼含泪光。”他说。

“办公室里简易的行军床”“一拖再拖的婚礼”……在沈阳飞机设计研究所，不缺这样的故事；“今年是最忙的一年，但明年肯定比今年还忙。”这是这里的设计人员常说的一句话。

“我们心中所想的，是歼—15滑跃离舰的一飞冲天，精准钩索的刀尖炫舞；所盼的，是飞行员的安心与安全，祖国的安宁与和平。”歼—15飞机研制团队用创新开拓的精神和永不放弃的追求为海天护航。

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 07 版）

(责编：罗知之、陈键)