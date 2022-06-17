原标题：为新就业群体筑起温暖的“家”

如今，快递外卖小哥已经成为城市的一道风景，他们就像辛勤工作的“小蜜蜂”，不停穿行在城市的每个角落，服务着千家万户。

以平台经济为代表的新业态加速发展，逐步成为我国经济社会发展的新引擎。新业态聚集了快递员、外卖送餐员、网约车司机、货车司机等大量新就业群体，他们大多以灵活就业为主，工作在“云”上、在路上。

探索推进新业态、新就业群体党建工作，为产业健康发展提供坚强保证，加强新就业人群的团结凝聚，成为新形势下基层党建的一道新课题。

2021年6月至12月，北京、浙江和深圳围绕推动新就业群体融入城市基层党建格局、建立货车司机党建工作网络等重点任务开展试点；交通运输部以满帮集团为重点，在贵州、四川开展货车司机党建工作专项试点。

怎样构建上下贯通、执行有力的组织体系？怎样增强党建工作实效性？怎样形成一体推进、协同发力的工作格局？……各地区各部门抓住关键问题，大胆开拓创新，扎实开展一系列有益探索。

严密组织体系，业务发展到哪里，党组织就覆盖到哪里

严密的组织体系是党的强大优势和力量所在。如何在新业态、新就业群体中健全上下贯通、执行有力的组织体系，是加强这一领域党建工作的重中之重。

一直以来，平台企业存在发展扩张快、组织架构变动频繁、党组织设置不规范等问题。各试点地区和单位积极推动平台企业优化组织覆盖，沿着业务架构调整理顺党组织设置，着力打造一贯到底的组织体系。

“网易公司党委此前直接管理近百个党总支，看似扁平化，其实很难形成合力。”浙江省委组织部相关负责人介绍。在党委组织部门和上级党组织指导下，企业新建严选、云音乐、互娱等8个二级党委，全面推行集团党委委员兼任二级党委书记，将工作压力有效传导下去。

北京推动美团在到家、到店、优选等4个事业群分别成立二级党委；深圳指导腾讯将内容审核、腾讯音乐2个党总支升格为二级党委，新成立金融科技党委。实践证明，平台企业根据业务板块优化设置二级党委，切实发挥了承上启下的纽带作用，把过去的堵点变成了工作的节点。

党支部规范设置是严密组织体系的基础工作。原先，阿里巴巴智能事业部党支部管理党员300多名，支部书记人都认不全。试点中，根据技术开发、客户体验、综合服务等业务条线，原先的党支部被划分成8个党支部。成功“瘦身”后，各支部组织生活开展得更加规范有序。

数据统计，试点工作开展以来，各试点地区和单位指导平台企业整治“超大”支部109个，成功缩小覆盖单元，提升基层党建工作质量。

业务发展到哪里，党组织就覆盖到哪里。各试点地区和单位还针对平台企业在一些关键部位上的“空白点”，指导推动企业在主要业务板块、核心业务部门、重要项目团队新建党支部563个。

其中，深圳指导腾讯结合业务特点，在事业群、区域分公司新建党总支13个，在各业务线和项目组新建党支部72个；浙江同步理顺快递企业党组织关系，推动申通、中通、圆通、韵达将总部党组织关系转移至上海，解决党组织隶属与总部所在地分离的历史遗留问题。

创新教育管理，确保党员流动不流失

2021年11月8日，北京市丰台区南苑街道党群服务中心气氛热烈，15名党员网约车司机代表在鲜红的党旗下，举起右拳，重温入党誓词，庆祝流动党员党支部成立。

会上，有18年党龄的周先君作为党支部书记，难掩心中激动：“我的党组织关系一直在湖南老家，总觉得没着没落。终于盼来了这一天，我将带领支部所有党员司机一起成长进步、用心服务乘客。”

新就业群体数量庞大、流动性强，多数与平台无劳动关系，其中有不少流动党员、隐形党员，街道社区“难兜住”，平台企业缺乏积极性，如何有效组织起来是个难题。

“关键是找到能触及新就业群体的工作链条和线下节点，把党的工作有效切入进去。”各试点地区和单位针对不同人群特点，注重分类施策，创新流动党员教育管理，着力破解流动党员如何组织、如何发挥作用的难题。

——针对快递员、外卖送餐员工作半径与街道社区网格高度重合的特点，由平台企业在中心站点组建流动党员党支部，其他分散流动党员由街道社区统筹组建；

——针对网约车司机在城市内流动的实际，依托合作企业（租赁公司）这个关键节点挂靠组建；

——针对货车司机党员跨区域流动的特点，根据户籍地、居住地、货运线等分类组建。

数据显示，试点开展以来，各地采取平台企业采集、街道社区摸排、信息系统比对等办法，核实流动党员1.45万名，灵活组建流动党员党支部705个。

成立流动党员党支部是教育管理的第一步，提升流动党员党支部的凝聚力、战斗力才是关键。

贵州有注册货车司机24万人，其中在满帮平台接单活跃司机3.9万人。试点工作开展后，贵州对在满帮平台接单的司机进行排查，建立党员司机信息库，成立22个流动党员党支部，没承想在动员党员司机加入支部微信群时屡屡碰壁。

“师傅，您好，咱们贵州现在成立了货车司机流动党支部，我们建了支部微信群，麻烦您加我微信，把您拉进群……”“加什么微信群，对我有哪样好处？”

难题怎么解？贵州交通运输部门会同组织部门组建工作专班，会同村（社区）党组织对党员司机逐一走访，面对面听取意见；指导满帮集团建立流动党员党支部和党员诉求表达直通车机制，推动每名党员联系3名以上司机，收集权益维护、行业治理、群体动态等方面情况，及时向流动党员党支部和交通运输部门反映。

2021年12月6日，货车司机霍俊向联系自己的党员司机吴玉明反映，他在平台接单，辛辛苦苦把货从江苏运到广东，4000多元运费却迟迟没拿到。吴玉明及时向党支部反映情况，满帮党委随即协调，不到两天就追回了运费。霍俊感动地说：“我要了那么久都没拿到，还是党组织给力！”

实践证明，建立诉求表达机制，推动解决现实问题，有力提升了党组织和党员的影响力。试点期间，交通运输部门共收集拖欠运费、路面执法等诉求1059件，办结率达到94%，之前司机的质疑抵触变成了由衷的信赖点赞。很多司机说：“流动党员党支部建立后，把大家的心牢牢聚在一起，我们终于有了自己的‘家’！”

为确保党员流动不流失，各试点地区和单位还积极探索灵活有效的教育管理方式，依托街道社区党群资源、平台企业“红色学堂”，开展线上线下组织生活。浙江和深圳依托“智慧党建”系统，对新就业群体流动党员“赋码”管理，党员在党群服务中心扫码报到、参加组织生活。

做实关心关爱，引导新就业群体感党恩、听党话、跟党走

“咱八里庄街道寸土寸金，可对骑手来说，停车难、分拣难、进门难、充电难。”2021年8月初，每月一次的新就业群体恳谈会如期召开。会上，党员骑手孙浩把最近收集到的诉求当面“吐槽”，一股脑倒了出来。

北京市朝阳区八里庄街道党工委细化诉求、分解任务，街道一声“哨”响，区应急、城管等部门都来“报到”，发挥街道党建协调委员会作用，属地企业、物业公司等一道献计献策。

破解“停车难”——施划400平方米专门区域，设置卸货区，快递、外卖电动车都能在这儿停。

破解“分拣难”——200余平方米分拣中心落成，快递员、外卖送餐员在指定区域统一将快递外卖交由专业第三方进行二次配送，大大节省配送时间。

破解“进门难”——利用商务楼宇前台空间设置外卖中转站，楼内白领自行领取。

破解“充电难”——增设了100个电动车电池更换柜、充电接口2170个。

一道道难题破解了，再开恳谈会时，“吐槽大会”变成了“感谢大会”。

对准需求、精准服务，一些地方和单位采取走访调研、座谈会、微信工作群等形式，常态化收集新就业群体的意见建议，及时协调解决问题。2020年11月以来，美团党委坚持推行骑手恳谈会机制，保持平台与骑手的畅通沟通。截至目前，已举行了136场骑手恳谈会，骑手反映的优化系统、保障安全、配送算法等问题不断改进。

说到底，党建工作就是做人的工作。党建工作是具体的，是看得见、摸得着的，是能让人感受到的。加强新业态、新就业群体党建工作，关键在于让这一群体切实感受到党的温暖。

试点工作开展以来，针对新就业群体以灵活就业为主、社会保障欠缺的实际，各试点地区和单位用心用情用力解决“急难愁盼”问题，特别是结合“我为群众办实事”实践活动，推出了关爱“大礼包”。

——增强获得感。依托城市党群服务中心、户外劳动者驿站等打造新就业群体服务中心（站点）近2万个，初步形成了广覆盖、多层次、实用化的服务阵地体系。其中，深圳建设“暖蜂一条街”13个、“暖蜂驿站”753个、“司机之家”47个，挂牌“爱心商户”3226家，让快递小哥累了能歇脚、饭凉能加热、闲时能充电、心烦能倾诉。

——提升融入感。推动新就业群体融入城市基层党建格局，解决工作环境、权益保障、职业技能等方面问题。北京条块结合、整合力量，解决快递员住宿难、分拣难、进小区难等问题，为2100多名快递员提供公租宿舍，新建10个快递集中分拣点。美团、京东、货拉拉等企业党委为快递员、外卖送餐员和网约车司机提供职业规划、关爱帮扶、教育培训等服务。

——树立荣誉感。普遍在新就业群体中发布“最美”征集令，选树最美小哥、最美司机等395名。北京涌现出全国优秀共产党员、全国劳动模范等一批新就业群体先进典型，2名党员成为冬奥会火炬手。杭州把快递员纳入技能人才体系，1名快递员获得省级技术能手称号，享受100万元政府购房补贴。

如今，暖心服务换来了真心回馈，不断激发新就业群体的新活力。在北京，海淀“车骑先锋”、朝阳“美好骑士”、门头沟“京西哨兵”、延庆“冬奥先锋”，快递外卖小哥们有了一个个新称谓。半年多来，超过5.7万名新就业群体人员到属地报到，参加志愿服务4.5万人次，累计服务时长7.4万小时。

在浙江，以快递员、外卖送餐员党员为骨干组建“先锋骑手”服务队，发挥独特作用，积极参与社区巡防、反诈宣传、照料独居老人等志愿服务。

在各地，兼职“网格助理员”、看到安全隐患“随手拍”、加入社区志愿服务队、参与疫情防控工作、补充社区消防救援力量、引导文明出行……越来越多的快递员、外卖送餐员、网约车司机、货车司机感党恩、听党话、跟党走，积极主动融入城市治理，成为城市美好生活的创造者、守护者。

文/新华社记者

（新华社北京6月16日电）

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