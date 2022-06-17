原标题：70个大中城市房价环比总体降势趋缓

本报北京6月16日讯（记者亢舒）国家统计局16日公布了5月份商品住宅销售价格变动情况。数据显示，5月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比总体延续降势，但降势趋缓，新建商品住宅环比下降城市个数减少。

国家统计局城市司首席统计师绳国庆介绍，新建商品住宅销售价格环比下降城市个数减少，二手住宅销售价格环比持平或下降。5月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比下降城市有43个，比上月减少4个；二手住宅销售价格环比下降城市有53个，比上月增加3个。此外，各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅回落或降幅扩大。5月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降城市分别有46个和57个，比上月分别增加7个和1个。

贝壳研究院首席市场分析师许小乐表示，5月份新房价格环比跌幅收窄，下跌城市个数减少。价格的改善是量改善的结果，数据显示，5月份全国新建商品住宅销售面积和销售额年内首次环比增长，销售和投资端的积极变化带来价格环比跌幅收窄。

对当前各地房地产市场相关政策的调整，中原地产首席分析师张大伟表示，出台稳定房地产市场调控措施的城市越来越多，且多城市多次发布政策，政策内容正在不断加码，市场已有逐渐企稳迹象，稳楼市举措给了部分城市购房者信心。

许小乐认为，6月份以来，地方政策支持力度仍在加强，房企端融资支持、风险纾困等政策也在进一步落地。预计后期供需两端政策效果持续释放，继续利好市场成交。

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