陈果静

原标题：科创债火爆能否延续

近期，无论是首批科创票据，还是首批科创公司债，均备受市场追捧。在银行间债市，6月以来，首批4单用途类科创票据成功发行。在此之前，首批8家主体类科创票据已成功落地。在交易所债市，首批科创公司债获得市场积极认购，多家发行成本创下历史新低。

科创公司债、科创票据受追捧开了个好头。但火热的市场仍需要冷思考：接下来，火爆现象如何延续？

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，创新成为可持续发展的第一推动力。然而，我国债券市场对科创企业的支持没跟上其发展脚步。近期，中央结算公司科创债课题组对60余家代表性机构进行调研发现，总体来看，债券市场对科创企业的支持较为有限，近年来科创企业的债券融资规模长期在低位小幅波动。

支持力度有限，源于这类企业进行债券融资存在不少痛点难点。大量科创型企业资产规模小、资信基础薄弱，因而主体评级都不高。在债券市场中，主体评级不高意味着融资不容易，融资成本也会水涨船高。科创企业一般都存在盈利能力不确定、公司治理内部控制不健全、风险定价难度大等问题。再加上在债券市场的信息披露体系中，没有凸显专利等体现科技研发能力的非财务指标，因而难以准确、充分地体现科创企业的投资价值以及反映其经营和财务风险。在债券市场上，低评级、高风险的发行主体对于投资机构来说，难以满足其风控要求，投资收益也难有足够的吸引力。

不过，对于科创型企业来说，发行债券与其对资金的需求相对匹配。科创企业需要中长期资本支持，而银行贷款资金的期限一般较短，对企业来说会面临期限错配难题。发行债券可以克服传统债权类金融工具支持科技创业所面临的期限错配问题，企业能够获得与其需求相匹配的中长期资金支持。随着近年来我国债券市场发展的深度和广度不断提高，有必要也有能力为科技创新融资提供更多支持。

延续市场对科创债的追捧，需加快建设适应科创企业需求的债券融资体系。以成熟市场为例，科创企业信用债已成为美国信用债市场的重要组成部分，为其科创企业发展提供了有力支撑。这背后是得益于其高收益债市场的建设、发行流程和交易规则等配套措施的完善。我国也可适当借鉴经验，探索建立我国的高收益债券市场。

更关键的是完善市场相关配套。科创企业多为轻资产，完善知识产权价值评估体系，建立健全知识产权交易市场是科创债市场发展的重要基础。同时，还要打通信用信息梗阻，加强信用信息在工商、税务、金融等部门间的共享，加强跨市场、跨行业、跨领域的全视角信用风险监测。此外，还应创新科创债券的风险分担机制，通过政策性融资担保机构、信用保证保险等方式为科创企业增信，从而进一步调动市场参与者的热情，丰富科技创新类债券的投资主体。

值得一提的是，首批发行火热过后，更需要在前期市场实践的基础上，强化市场基础设施建设，创新科创债发行机制，更需要各方统一认识，共同提升债券市场支持科技创新的能力和水平。

(责编：罗知之、陈键)