人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

过去90亿年生长最快黑洞现身

质量为太阳的30亿倍

2022年06月17日08:27 | 来源：科技日报
小字号

原标题：过去90亿年生长最快黑洞现身

科技日报北京6月16日电 （记者刘霞）澳大利亚国立大学研究人员领导的一个国际团队发现了过去90亿年来生长最快的黑洞。最新研究已发表在论文预印本网站arXiv上，并提交给澳大利亚天文学会会刊。

这个黑洞每秒消耗相当于一个地球的能量，其亮度是银河系所有光线亮度加起来的7000倍，这使科学家比较容易借助望远镜观测到它。首席研究员克里斯托弗·昂肯博士及其同事将其描述为“在大海中捞出意想不到的大针”。

昂肯说：“50多年来，天文学家一直在寻找这样的天体。人们已经发现了数千颗较暗的天体，但这颗亮度惊人的天体却在不知不觉中溜走了。”

这个黑洞的质量为太阳质量的30亿倍，其他类似规模的黑洞在数十亿年前就停止了如此快速的增长。昂肯说：“现在我们想知道为什么这个黑洞与众不同，是否发生了灾难性的事情？也许两个大星系相互碰撞，将大量物质注入黑洞以喂养它。”

论文合著者克里斯蒂安·沃尔夫副教授表示：“这个黑洞非常独特，我们可能找不到另一个这样的黑洞。这个黑洞比银河系中央的超大质量黑洞大500倍。”

澳大利亚国立大学的“星图家”（SkyMapper）望远镜观测到了这颗黑洞。“星图家”望远镜致力于寻找最古老的恒星和星系，并且已经有了很多收获。

(责编：罗知之、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
央地综合施策促消费 汽车、家电、消费券等拉动作用受关注
　　消费作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，是经济发展的重要引擎。日前，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》（以下简称《意见》），聚焦当前着眼长远，对促进消费持续恢复作出全面部署。…
商务部：积极帮助企业用好RCEP协定 享受开放红利
　　人民网北京6月16日电 （记者赵竹青）在今天下午举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，为帮助企业熟悉并运用RCEP协定，更好享受区域开放红利，商务部从三方面积极开展相关工作。 一是加大力度推进落实《关于高质量实施RCEP的指导意见》。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部