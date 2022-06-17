原标题：过去90亿年生长最快黑洞现身

科技日报北京6月16日电 （记者刘霞）澳大利亚国立大学研究人员领导的一个国际团队发现了过去90亿年来生长最快的黑洞。最新研究已发表在论文预印本网站arXiv上，并提交给澳大利亚天文学会会刊。

这个黑洞每秒消耗相当于一个地球的能量，其亮度是银河系所有光线亮度加起来的7000倍，这使科学家比较容易借助望远镜观测到它。首席研究员克里斯托弗·昂肯博士及其同事将其描述为“在大海中捞出意想不到的大针”。

昂肯说：“50多年来，天文学家一直在寻找这样的天体。人们已经发现了数千颗较暗的天体，但这颗亮度惊人的天体却在不知不觉中溜走了。”

这个黑洞的质量为太阳质量的30亿倍，其他类似规模的黑洞在数十亿年前就停止了如此快速的增长。昂肯说：“现在我们想知道为什么这个黑洞与众不同，是否发生了灾难性的事情？也许两个大星系相互碰撞，将大量物质注入黑洞以喂养它。”

论文合著者克里斯蒂安·沃尔夫副教授表示：“这个黑洞非常独特，我们可能找不到另一个这样的黑洞。这个黑洞比银河系中央的超大质量黑洞大500倍。”

澳大利亚国立大学的“星图家”（SkyMapper）望远镜观测到了这颗黑洞。“星图家”望远镜致力于寻找最古老的恒星和星系，并且已经有了很多收获。

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