原标题：海信激光电视亮相中国驻迪拜总领事馆座谈会

作为中国创新科技的一张新名片，海信激光电视频频“出圈”海外。自今年4月以来，在接连亮相哈佛中国论坛、联合国中文日等全球性活动之后，海信激光电视近日再进阿联酋沙迦王室。同时，还入驻迪拜警察总局，为中国驻迪拜总领馆与迪拜警察总局联合举办的座谈会提供技术支持，在世界舞台充分展现中国科创实力。

近日，迪拜警察总局就采购了多台海信激光电视用于公务接待等活动。6月14日，驻迪拜总领馆与迪拜警察总局在警察俱乐部举办2022年警民座谈会暨安全知识与便民服务讲座。李旭航总领事出席并致辞，迪拜警察总局刑侦局局长贾马尔准将、副局长穆罕默德准将、孙旭东副总领事、驻阿联酋使馆警务参赞等出席活动。海信激光电视现场提供技术支持。

2020年8月发布的《中国激光电视产业白皮书》显示，中、日、美、韩占据全球该技术产出量的约90%。其中，中国的专利布局最为充分，领衔激光显示领域的技术产出。

在中东地区，高端消费人群更愿意接受新的生活方式，同时他们也更容易识别真正的高端品牌。据了解，今年1月至5月，海信激光电视在中东地区同比增长65.8%。国际营销公司中东非区总经理欧扬表示，即将到来的2022卡塔尔世界杯为海信中东非提供了一个难得的发展机遇。本次世界杯是首次在中东地区举行，将借此实现海信品牌和业务在中东非的进一步增长。

(责编：曹淼、李源)