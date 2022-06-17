人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

海信激光电视亮相中国驻迪拜总领事馆座谈会

2022年06月17日08:54 | 来源：中国经济网
小字号

原标题：海信激光电视亮相中国驻迪拜总领事馆座谈会

作为中国创新科技的一张新名片，海信激光电视频频“出圈”海外。自今年4月以来，在接连亮相哈佛中国论坛、联合国中文日等全球性活动之后，海信激光电视近日再进阿联酋沙迦王室。同时，还入驻迪拜警察总局，为中国驻迪拜总领馆与迪拜警察总局联合举办的座谈会提供技术支持，在世界舞台充分展现中国科创实力。

近日，迪拜警察总局就采购了多台海信激光电视用于公务接待等活动。6月14日，驻迪拜总领馆与迪拜警察总局在警察俱乐部举办2022年警民座谈会暨安全知识与便民服务讲座。李旭航总领事出席并致辞，迪拜警察总局刑侦局局长贾马尔准将、副局长穆罕默德准将、孙旭东副总领事、驻阿联酋使馆警务参赞等出席活动。海信激光电视现场提供技术支持。

2020年8月发布的《中国激光电视产业白皮书》显示，中、日、美、韩占据全球该技术产出量的约90%。其中，中国的专利布局最为充分，领衔激光显示领域的技术产出。

在中东地区，高端消费人群更愿意接受新的生活方式，同时他们也更容易识别真正的高端品牌。据了解，今年1月至5月，海信激光电视在中东地区同比增长65.8%。国际营销公司中东非区总经理欧扬表示，即将到来的2022卡塔尔世界杯为海信中东非提供了一个难得的发展机遇。本次世界杯是首次在中东地区举行，将借此实现海信品牌和业务在中东非的进一步增长。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
央地综合施策促消费 汽车、家电、消费券等拉动作用受关注
　　消费作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，是经济发展的重要引擎。日前，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》（以下简称《意见》），聚焦当前着眼长远，对促进消费持续恢复作出全面部署。…
从618大数据，透视消费趋势新变化
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部