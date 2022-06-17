原标题：美团外卖在沪发布“全城必点榜” 提供最远25公里配送服务

6月16日，美团外卖在上海发布“全城必点榜”。该榜单为“每城一榜”，美团外卖将根据广大市民用餐体验进行初筛，由超过30位中华名厨、美食研究者等权威专家逐一测评、实名推荐，甄选出当地最具品质的TOP300家餐饮品牌。

据介绍，美团外卖首先将根据消费者外卖用餐体验、口味、评价、品质等综合维度初筛出一批餐厅，再由知名老字号主厨、烹饪料理大师、美食爱好者等当地30位专家组成的必点榜评审委员会，以普通消费者身份下单匿名试吃，从菜品口味、外卖服务等角度进行全方位测评，并向用户提供最真实的评价。“试吃过程坚持公平公正的原则，接受用户监督。”美团外卖相关负责人表示。

试吃测评结束后，评分最高的前300个品牌将统一提交由理事会进行终审。据悉，本次“全城必点榜”评审理事会由国际烹饪大师、中国烹饪协会名厨委员会主席孙晓春，中国十大名厨之一、中国饭店协会名厨委员会主席石万荣等多名国内外权威烹饪专家组成，切实保障并维护评选流程的公平性、专业性及科学性。

不同于传统的美食榜单，美团外卖全城必点榜除了全面展示同城的外卖名家外，还做到了“可逛可点”，市民既能看得到，也能点得到，让美食爱好者们在线上就轻松实现打卡尝鲜。此外，美团外卖还为上榜的商家突破配送范围限制，通过最远25公里的配送服务，让城市不同角落的市民都能点到榜单上的优质餐厅。

入选榜单的不乏堂食人均千元的沪上餐饮顶流。不过在全城必点榜上，这些餐饮品牌首度针对外卖“量小人少”的特性，推出了“单人餐”，让消费者可以用更具性价比的价格享受到高品质餐品。此外，上海全城必点榜还透着浓浓的国际范，榜单上除了本帮菜、粤菜、北京菜等菜系餐饮品牌外，还有上百家国外品质餐厅，囊括了法国菜、日本料理、墨西哥菜、巴西菜等十余个国外菜系。

中国饭店协会副会长金勇表示，全城必点榜单首站在上海上线，将在助力上海餐饮市场恢复和重振、满足市民品质外卖的需求等方面，发挥积极促进作用。

据中国饭店协会发布的《2021中国餐饮业年度报告》显示，餐饮业近年来出现一系列新发展趋势，其中就包括餐企在外卖领域逐渐走向专业化与品质化转型，纯做堂食或专做外卖的餐饮企业越来越少，更多企业采用“双主场”模式，并把堂食的品质化复用到外卖产品上。

上海市餐饮烹饪行业协会副秘书长金培华认为，此次美团外卖发布全城必点榜，有效定义了品质外卖的标准。2021年中国餐饮外卖行业市场规模已达到9340亿元，庞大的市场需要更高品质的外卖供给服务推动行业的迭代升级。从全城TOP300 品质餐厅上线外卖必点榜可见，高品质餐厅上线外卖拥抱数字化经营正在成为趋势，这也是餐饮行业数字化转型的最后一块拼图，有助于让高品质餐厅的经营更具韧性，增强抵御风险的能力。

美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中表示，全城必点榜首站登陆上海，为上海的消费者和高端餐饮品牌提供更直接的触达渠道，通过外卖把高端餐饮产品送到消费者手中。未来，全城必点榜将联合行业专家和美食爱好者，共同定义权威的品质外卖标准，同时通过树立一批高水平的外卖品牌标杆，实现对品质外卖标准的有效推广，以此推动外卖行业向更高水平发展。

(责编：曹淼、李源)