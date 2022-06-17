人民网北京6月17日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，6月9日至13日，全国打击整治养老诈骗专项行动第13督导组进驻天津、江西开展督导工作。

在天津，督导组一行在天津滨海文化中心，参观了打击整治养老诈骗专项行动主题展览；在公安河西分局反诈中心、越秀路街道居家养老服务中心、河西区养老服务中心调研时，督导组深入越秀路街道居家养老服务中心各功能区域，详细了解河西区为老年人打造智慧养老“三维防护网”，建成全区统一、互联互通的智慧养老服务平台的举措成效；在天津市公安局，督导组实地查看了刑侦合成作战中心、反电信网络诈骗中心、民生服务平台和110接处警大厅工作情况。

在江西，督导组先后深入修水县公安局、武宁县公安局和永修县涂埠镇湖湾小区以及江西省公安厅和南昌市市场监管部门开展督导检查。 在江西省公安厅，督导组一行通过实地察看等方式，详细了解江西公安机关打击整治养老诈骗违法犯罪案件侦办情况。在南昌市市场监管局和红谷滩区市场监管局，督导组一行实地了解智慧市场平台建设情况，重点听取涉老“食品”“保健品”违法案件的发案情况汇报。

全国专项办副主任、第13督导组组长，市场监管总局党组成员、副局长蒲淳指出，要以此次督导为契机，力戒形式主义、官僚主义，主动深入群众，真抓实干，不怕揭丑亮短，全力发现“病灶”，彻底消除潜伏在老年人身边的隐患，以实际行动切实维护好老年人合法权益。要持续加大宣传力度，创新宣传方式，充分利用各类传统媒体、新媒体手段，以群众喜闻乐见的方式揭露养老诈骗的“套路”手法，让人民群众既听得到更听得懂，切实帮助老年人提高法治意识和识骗防骗能力，形成“不敢骗、不能骗、骗不了”的良好态势。

天津市副市长，市公安局党委书记、局长衡晓帆表示，天津坚决贯彻落实党中央的决策部署，以更高站位、更实举措、更严作风，扎实推进专项行动各项工作，用好督导强劲东风，在线索核查、依法打击、宣传发动、组织领导上再加力，坚决打赢整治养老诈骗专项行动的“天津战役”。

江西省委常委罗小云表示，督导组进驻江西开展督导，是对江西打击整治养老诈骗工作的重要“体检”，也是有力推动。江西将在工作开展、服务保障、遵规守纪上全力配合，聚焦督导发现的问题，逐条建账、分类施策、压实责任，以更加过硬的标准、措施和作风，不断推动督导成果转化为专项行动的实际成效。

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