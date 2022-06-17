张全林

谷乃万民之命、国之重宝。习近平总书记强调，粮食安全是事关人类生存的根本性问题，减少粮食损耗是保障粮食安全的重要途径。中国作为世界上最大的发展中国家，守好14亿多人的饭碗是重中之重。从田间到餐桌，推动全链条协同发力节约粮食成为时代“新食尚”。

减少损耗是保障粮食安全的需要。我国粮食生产已连续多年丰收，实现了谷物基本自给、口粮绝对安全的总目标。但粮食丰收不等于粮食安全无忧，受资源环境、耕地面积和质量等多种因素影响，我国粮食安全隐患依然存在，供求紧平衡状态并没改变。因此，增产增收、节粮减损这根弦始终不能松。一粒粮食，从田间到餐桌，经历生产、流通、加工、消费等多个环节。既要通过科学管理减少生产环节的减损，也要在晒、存及餐桌环节减少浪费。

收割减损靠农机。农业机械化既有助于提升生产效率，还有助于减损。机收损失率一般在3%-5%，远低于人工收获10%左右的损失率。把田里的丰收变成手里的丰收靠的是农技。去年“三夏”，农业农村部在8个小麦主产省份开展机收减损技能大比武，助推黄淮海地区小麦机收减少损失30亿斤；“双抢”“三秋”持续开展大比武活动，实现节粮70亿斤。生产环节减损，标准化机收是关键一招。

储存减损靠智能。减损是个系统工程，农技服务以外，如今仓储采用“四合一”储粮新技术，机械通风、谷物冷却、环流熏蒸、粮情测控，储备粮食储藏周期综合损失率由之前的1.8%降至1%。“智能化粮库”不仅降低产后损耗，还能减缓粮食品质变化，使粮食减损产生了质的飞跃。改进粮食产后烘干方式，引导农户科学储粮，升级改造粮食仓储设施，对降低粮食损失效果明显。

加工减损靠精细。据估算，我国小麦、稻谷加工环节的损失率一般为4%-5%。通过优化生产工艺、改进技术装备，可将加工损失率控制在2%以下。精细加工不仅有效降低损耗，还能提升产品附加价值，使农业效益得到提升。采用先进工艺生产的小麦结晶结晶果糖、蛋白肽等产品，从原料到产品增值分别增值5倍和30倍。可见，减损就是增产增收，就是产业链增值。靠先进的技术工艺把住粮头食尾、农头工尾，“吃干榨净”每一粒粮食，才算节约到极致。

餐桌减损靠节约。刹住餐桌上的浪费，是粮食减损的最后一道关口。国家粮食局数据显示，在餐桌上浪费的粮食每年高达2000亿元，被倒掉的食物相当于2亿多人一年的口粮。去年我国《反食品浪费法》施行，表明反对粮食浪费已上升到治国层面。餐饮服务经营者主动提供“小份菜”“小份饭”，单位食堂预约用餐、按量配餐、小份供餐、按需补餐，家庭按需采买、饭尽其食……让这些成为社会风尚、行动自觉，人人讲“粮”心，饭碗方无忧。

中国作为人口大国、产粮大国，吃好每一顿饭，善待每一粒粮，自觉抵制抛撒浪费粮食，是对丰收最高的礼赞。

(责编：杨光宇、常雪梅)