人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

数字化赋能理赔模式升级 平安人寿实现免人工AI审核

2022年06月17日16:35 | 来源：人民网
小字号

据平安人寿消息，近日，该公司推出“AI智能自动决策模型”，实现理赔审核作业 “全流程免人工”，为客户打造省时、省心、省钱的理赔服务。当前平安人寿理赔案件审核作业“免人工”案件占比1%，预计今年年底占比将提升至20%。

据了解，“AI智能自动决策模型”通过AI技术的应用，将原来由人工审核的理赔案件，由AI模型完成理赔资料自动审核、责任风险的主动识别及赔付金额自动计算等流程，全程实现无人工干预，具有“时效快、风控优、成本低”的特点。具体来看，在时效方面，该模型通过AI智能读取理赔资料，缩短客户从理赔申请到获赔的等待时长。在风控方面，该模型构建涵盖超过5000种疾病的疾病库和意外场景库，通过理赔风险点的海量聚合和自主判断，改变了过去依赖人工经验进行风险判断的不确定性。在成本方面，随着AI模型的有效应用，理赔队伍也将从“人力规模型”的作业团队转变为“知识密集型”的专家团队，产能和效率得到大幅提升。此外，理赔专家团队也将作为“AI训练师”，对AI模型进行持续训练，不断优化模型算法和审核精度。

平安人寿客户服务部理赔作业团队副总经理刘强介绍，在“AI智能自动决策模型”上线之前，审核案件需要对大量理赔资料进行核对，比如身份信息、银行卡、诊治资料等，还要不停翻阅不同产品的保险责任、责任免除，结合当地医保政策、定点医院等多种差异化信息、免赔额等计算赔付金额，耗时耗力也容易出现差错。现在 “AI智能自动决策模型”会自动核对案件基本信息，节省案件审核时间，一些容易忽视的地方也会进行一定的理赔提示，理算赔付金额时减少人为计算，避免差错的产生，提高了工作效率。“理赔作业团队节省了核对基本信息和理算的时间，拥有更多时间和精力放在风险评估和客户服务上，从而发挥更大的专业价值。”

平安人寿副总经理史伟玉表示，“AI智能自动决策模型”证明了AI技术在理赔审核作业应用方向的可行性，随着应用规模的扩大，将引领保险公司后援作业模式的一次变革。平安人寿在今年年底将把AI审核的比例提高到20%，未来3年力争超过50%，真正发挥科技及数字化在运营服务中的作用，为客户打造更极致的体验。

“借助数字化赋能，平安人寿已构建了以‘闪赔’、‘智能预赔’为中心的智能理赔体系，持续打造有温度的理赔服务。理赔，不仅仅是简单的支付一笔保险金，更是在科技驱动下，及时为客户化解风险，让客户得到更好的感受，有速度更有温度。”史伟玉表示。数据显示，截至2021年，平安人寿30分钟闪赔案件累计超628万件，赔付金额超132亿元；智能预赔累计件数超5.2万件，金额超19.6亿元。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
报告显示八成互联网电视系统存非法采集共享用户数据问题
　　人民网北京6月17日电 （记者申佳平）据中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）消息，中国信通院联合电信终端产业协会近日发布的《OTT终端数据安全和个人信息保护研究报告（2022年）》（以下简称《研究报告》）显示，我国互联网电视用户数10.83亿户。在对多款互联网电视产品开展安全评测中，80%的电视系统存在用户数据被非法采集共享的问题。…
2022年工业节能“体检”来了！促进中小企业改进用能行为
　　人民网北京6月17日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为引导企业节能降耗、降本增效、实现绿色低碳发展，工业和信息化部近日印发《关于组织开展2022年工业节能诊断服务工作的通知》（以下简称《通知》），提出遴选百家重点企业开展全面节能诊断，遴选千家专精特新中小企业（制造业为主）开展公益性专项节能诊断。 《通知》要求，聚焦企业主要技术装备、关键工序工艺、能源计量管理开展能效诊断，围绕企业优化用能结构、提升用能效率、强化用能管理等方面提出措施建议，推动重点用能行业和领域加快实施节能降碳技术改造项目，促进中小企业改进用能行为。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部