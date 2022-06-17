原标题：一汽解放300台氢燃料电池车发车！

6月17日，位于吉林长春的一汽解放厂区一片热闹景象。300台解放氢燃料电池车披红挂彩、整装待发。随着中国一汽总经理助理、一汽解放董事长、党委书记胡汉杰一声“发车！”，300台车依次穿过拱门、驶离厂区，200余名员工齐聚现场，共同见证这一激动人心的时刻。

据悉，本次300台氢燃料电池车主要发往上海、北京、山西等地，包括载货、自卸、牵引三个产品系列，覆盖城市物流、城建渣土、短驳倒运等多个应用场景。与传统燃油车相比，一汽解放氢燃料电池车具备“高品质、高舒适、高安全、低氢耗”等多重优势，其燃料电池发动机峰值效率60%，电机高效区占比达到85%，应用解放自主整车热管理系统和高效制动能量回收技术，整车氢耗更低。

一汽解放积极推动绿色发展，于2021年正式发布“15333”新能源战略。其中，氢燃料电池是一汽解放战略布局的重点领域，也是研发创新的重要技术路线。

今年以来，一汽解放克服疫情反复等不利因素影响，坚持深化改革创新双轮驱动，扎实推进高质量稳增长，为稳住经济大盘、保持经济运行在合理区间作出积极贡献。1-5月，一汽解放终端累计市场份额达到25.1%，同比提升1.3%。

据企业负责人介绍，一汽解放将牢牢把握国家燃料电池示范应用城市群建设的机遇，携手全国各地生态合作伙伴，加快推动示范应用的高效落地，不断地厚植绿色发展新优势，为强大中国汽车产业、建成汽车强国作出新的更大贡献。

(责编：曹淼、李源)