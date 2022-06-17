民航局：下半年将逐步、稳妥增加定期国际客运航班
2022年06月17日19:15 | 来源：人民网
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人民网北京6月17日电 （记者乔雪峰）6月17日，民航局运输司司长梁楠在例行新闻发布会上表示，疫情以来，民航局按照党中央国务院决策部署，采取科学、精准、动态的国际客运航班调控措施，在保持与54国定期国际客运航线基本通联的同时，有效防止疫情跨境传播。
谈到下半年国际航班数量是否会逐步增加时，梁楠表示，在确保防疫安全前提下，有序安排国际航班运行既有利于我国经济发展和中外人员往来，也是实现航空运输业可持续发展的需要。目前，在国务院联防联控机制统筹下，民航局局正在与部分国家商谈，逐步、稳妥增加定期国际客运航班，满足人员往来需要。
(责编：鲁婧、吕骞)
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