人民网北京6月17日电 （记者乔雪峰）航空物流畅通是稳定产业链供应链的重要环节，目前我国航空物流保通保畅工作主要采取了哪些举措？取得了哪些成效？

6月17日，民航局运输司司长梁楠在例行新闻发布会上表示，在国务院物流保通保畅领导小组协调、调度和行业内外的共同努力下，近期全国航空物流保通保畅工作持续向好的局面进一步巩固。近一周（6.9-6.15），全国日均货运航班已突破800班，达到807班，环比上周增长4.4%。重点监测的全国主要国际货运枢纽口岸和重点区域枢纽口岸运行良好。

其中，上海浦东机场货运保障能力快速恢复，日均货班保障架次已突破215架次，货邮保障量达到8770吨，货班、货量均已恢复至疫情前的九成。6月15日，浦东机场货班架次、货邮保障量分别达到237架次、9834吨，创下了本轮疫情以来的历史新高。白云机场已进入常态化运行，近一周，日均货邮吞吐量达到5465吨，恢复至一季度的平均水平。

梁楠指出，民航局高度重视物流保通保畅工作，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，多措并举、综合施策，助力稳经济稳产业链供应链。

一是积极参加国务院物流保通保畅领导小组总指挥及办公室调度会，对长三角、珠三角、京津冀和上海浦东机场、广州白云机场等重点区域和机场开展调度，协助协调解决相关问题。

二是进一步完善了航空物流保通保畅工作机制，密切关注首都、浦东、广州、深圳、郑州、杭州、合肥等全国主要国际枢纽口岸和重点区域枢纽口岸运行状态，加强沟通联络、信息监测和运行调度。

三是加强航空物流保通保畅成效宣传报道，特别是对浦东、白云等重点机场保通保畅工作进行持续深入跟踪报道，推介好的经验和做法，为行业发展提振信心。

梁楠表示，下一步，民航局将按照党中央、国务院的决策部署和国务院物流保通保畅工作机制安排，继续把保通保畅放在全局工作的重要位置，持续统筹做好安全生产、疫情防控和航空货运畅通等工作。

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