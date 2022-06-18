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2022年全国“诚信兴商宣传月”活动启幕

2022年06月18日04:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京6月17日电  （谢希瑶、边思琪）记者17日从商务部获悉：以“诚信兴商，你我共筑”为主题的2022年全国“诚信兴商宣传月”活动16日在厦门启动，正式拉开全国宣传月活动帷幕，旨在弘扬诚信兴商文化，推动各行业诚信经营，提高全社会的诚信经营水平。

　　商务部市场体系建设司司长周强在视频致辞中介绍，宣传月期间各地各部门将在全国组织开展“诚信兴业，诚信卫民”“诚信兴商，央企先行”等19项主题宣传活动，集中展示各地区、各有关部门在加强商务信用治理、创新信用特色应用、构建信用经济生态等方面的成效举措，普及诚信经营政策法规，倡导诚信经营文化、诚信兴商理念、诚信守规意识。同时，完善守法诚信褒奖机制，推出更多信用便利信用惠企信用经商的政策措施；完善违法失信惩戒机制，加大执法力度，让失信违法者受到惩治。

　　2022年全国“诚信兴商宣传月”活动由商务部、中央宣传部、国家发展改革委等13个部门共同举办，今年是活动连续开展的第十八年。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月18日 05 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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