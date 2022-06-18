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今年前5月天津口岸进出口值增长19.6% 对东盟增幅最大

2022年06月18日08:13 | 来源：中国新闻网
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原标题：今年前5月天津口岸进出口值增长19.6% 对东盟增幅最大

　　中新社天津6月17日电 (记者 王君妍)记者从天津海关获悉，据统计，今年前5月天津口岸进出口保持良好增势，进出口总值7494.6亿元(人民币，下同)，增长19.6%；其中出口3728.2亿元，增长27.7%；进口3766.4亿元，增长12.6%。其中，对东盟进出口增长33.3%，在主要贸易伙伴中增幅最大。

　　欧盟仍位居天津口岸第一大贸易伙伴，前5月进出口增长14.6%，占同期天津口岸进出口总值的17.7%；对东盟进出口增长33.3%，在主要贸易伙伴中增幅最大，占13.5%；对美进出口增长14%，占10.9%。对“一带一路”沿线国家进出口2365.4亿元，增长36.4%；对RCEP(《区域全面经济伙伴关系协定》)贸易伙伴进出口2339.2亿元，增长13.9%。

　　出口商品方面，1至5月天津口岸机电产品出口1452亿元，增长17.1%，占同期天津口岸出口总值的38.9%，是口岸第一大类出口商品。此外，农产品、基本有机化学品、医药材及药品分别增长18.4%、41.8%和26.1%。

　　进口商品方面，机电产品仍位居进口首位，前5月进口1356.5亿元，增长8.4%，占同期天津口岸进口总值的36%。从具体商品看：进口汽车13.03万辆，增加12%，价值562.3亿元，增长34.7%；进口电子元件110.5亿元，增长12.7%。农产品进口保持增长，前5月进口724.6亿元，增长22.5%，占同期天津口岸进口总值的19.2%。(完)

(责编：王连香、李楠桦)

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