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福建再推百亿元纾困贷款 实行“白名单”管理推“见单即贷”

2022年06月18日08:31 | 来源：中国新闻网
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原标题：福建再推百亿元纾困贷款 实行“白名单”管理推“见单即贷”

　　中新网福州6月17日电 (记者 龙敏)福建省财政厅17日透露，福建第七期纾困贷款已经设立运作，资金总额100亿元，面向2021年底前注册登记成立、当前在复工复产正常生产经营的中小微企业，省财政按贷款金额的1%进行贴息；贷款利率不超过一年期LPR(贷款市场报价利率)+50个基点，不高于4.2%；贷款额度中小微企业单户不超过1000万元，个体工商户单户不超过300万元。

　　此前，福建已先后设立六期共600亿元规模中小微企业纾困贷款，惠及全省所有市县、20个行业、1.9万家企业，其中支持制造业获贷332亿元，超过半数，政策受益面广、普惠性强，降低企业融资成本，进一步缓解中小微企业流动性困难，有效发挥政策示范带动作用。

　　福建省财政厅金融处相关负责人说，财政与金融是政府调节经济社会发展的两大政策工具。福建省财政在保市场主体同时，特别重视中小微企业的纾困问题。

　　目前，福建省民营中小微企业占企业数量的90%，创造了70%的税收和80%的就业，对稳经济、稳就业发挥了重要作用。福建省财政注重发挥财政协同金融联动作用，运用财政政策、资金、资源，与金融政策、工具、产品相衔接，引导金融服务实体。

　　该负责人指出，考虑交通运输、餐饮、住宿、旅游等行业受疫情影响严重，第七期纾困贷款将实行“白名单”管理。由省交通、商务、旅游和工信等行业主管部门牵头，推送本行业企业数量不少于400家，要求金融机构简化流程，推动“见单即贷”。

　　福建省财政奖励政策加速培育推动企业上市，通过财政奖励政策，推动优质企业上市融资，提高企业资本运作能力，支持企业发展。具体是，对列入省级重点上市后备企业库的企业予以一次性奖励：完成福建证监局辅导验收的奖励50万元；实现上交、深交、北交所等境内上市的奖励100万元；从北交所转至上交或深交所主板上市的奖励100万元；对在海峡股权交易中心挂牌满1年，自挂牌之日起3年内转到新三板创新层挂牌的，省级财政一次性奖励50万元。对各设区市每新增一家境内上市公司，省级财政一次性奖励设区市财政100万元，专项用于推动当地企业上市工作。

(责编：王连香、李楠桦)

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