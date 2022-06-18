8分20秒

是阳光到达地球的时间

1826天

是湖北与光同行、行而不辍的五年

在云端 在田野 在江河 在城市间

拾取每一缕光化为前行的力量

从3万亿到5万亿 湖北经济迈上新台阶

疫后重振取得决定性成果

发展重回主赛道

与光同行 赋予生命向上的力量

空气质量优良天数比例达到86.7%

长江、汉江、清江干流水质保持II类

创建5个“绿水青山就是金山银山”实践创新基地

累计命名国家生态文明建设示范市2个

国家生态文明建设示范县17个

这五年

是湖北生态环境质量改善成效最大

生态环境保护事业发展最好

生态文明建设步伐最快的五年

绿色发展新动能不断集聚

与光同行 燃烧理想的焰

这五年

湖北规上工业产值迈上5万亿台阶

战略性新兴产业营收首次突破万亿元

数字经济规模2.1万亿元

汽车产量连续五年稳居全国第4位

高速公路通车里程达7378公里

位居中部第一 实现县县通高速

郑渝高铁全线贯通 鄂州花湖机场腾飞在即

自贸区、综合保税区、跨境电商综合试验区

湖北开放格局势不可当

加快建成中部地区崛起重要战略支点

与光同行 与时代同频共振

全社会研发投入突破千亿元

高新技术产业增加值突破万亿元

全省国家重点实验室30个

排名全国第4位

区域科技创新能力排名

全国第8位、中部第1位

这五年

湖北用灿烂的“芯”“光”

激活创新创造的新引擎

描绘高质量发展的新蓝图

与光同行 点亮希望的火花

581万农村贫困人口全部脱贫

37个贫困县全部摘帽

粮食产量连续9年稳定在500亿斤以上

全省农村居民人均可支配收入达到18259元

湖北广袤的农村

正蝶变成幸福生活的美好家园

与光同行 摇曳幸福的灯火

这五年

湖北人均可支配收入从2.3万元提高到3万元

城镇人均住房面积达到43平米

全省累计城镇新增就业突破445万人

累计新增184万高校毕业生就业创业

6100多万荆楚儿女

追逐梦想、砥砺奋进

描绘出一副“荆”彩画卷

与光同行 奋斗正当时

省第十二次党代会启幕

擘画下一个五年的宏伟蓝图

点亮前行的方向

我们 追逐着希望之光

我们 是追光者 也是发光者

记者：王淳、周婵

编辑：李祖钰

出品：荆楚网（湖北日报网）

(责编：宋心蕊、杨光宇)