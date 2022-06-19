人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

前5月

实际使用外资同比增17.3%（新数据 新看点）

2022年06月19日04:55 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京6月18日电  （记者罗珊珊）商务部日前发布数据显示，今年1—5月，全国实际使用外资金额5642亿元，同比增长17.3%。    

　　前5月，我国实际使用外资质量显著提高。从行业看，服务业实际使用外资4233亿元，同比增长10.8%。高技术产业实际使用外资同比增长42.7%，其中高技术制造业增长32.9%，高技术服务业增长45.4%。

　　从来源地看，韩国、美国、德国实际对华投资分别增长52.8%、27.1%、21.4%。

　　从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长16.1%、35.6%和17.9%。

　　当前，全球疫情仍未得到有效控制，我国和世界经济发展面临的不确定性上升，风险挑战增多。在此背景下，我国吸收外资依旧保持了稳定增长。这充分说明我国在基础设施、人力资源、产业配套等方面依然拥有较强的综合比较优势，市场吸引力不减。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月19日 01 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
主要经济体能源与气候论坛领导人会议举行
　　人民网北京6月18日电 （记者余璐）记者从生态环境部获悉，6月17日，“主要经济体能源与气候论坛”（MEF）领导人会议以视频形式举行。 中方强调，面对全球新冠肺炎疫情和地缘冲突冲击，各方要坚持多边主义，坚持《联合国气候变化框架公约》的主渠道地位和原则，消除各种不利于应对气候挑战的障碍，实现合作共赢。…
如何解决老年人银行业务办理难？专家：加强金融服务适老化改造
　　人民网北京6月18日电 （记者杜燕飞）目前，上海进入全面恢复正常生产生活秩序阶段，金融业务特别是老年人、新市民、小微企业主和个体工商户等群体的业务迎来办理高峰。多家媒体报道称，上海部分银行网点出现了老年人长时间排队的现象。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部