本报北京6月18日电 （记者罗珊珊）商务部日前发布数据显示，今年1—5月，全国实际使用外资金额5642亿元，同比增长17.3%。

前5月，我国实际使用外资质量显著提高。从行业看，服务业实际使用外资4233亿元，同比增长10.8%。高技术产业实际使用外资同比增长42.7%，其中高技术制造业增长32.9%，高技术服务业增长45.4%。

从来源地看，韩国、美国、德国实际对华投资分别增长52.8%、27.1%、21.4%。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长16.1%、35.6%和17.9%。

当前，全球疫情仍未得到有效控制，我国和世界经济发展面临的不确定性上升，风险挑战增多。在此背景下，我国吸收外资依旧保持了稳定增长。这充分说明我国在基础设施、人力资源、产业配套等方面依然拥有较强的综合比较优势，市场吸引力不减。

《 人民日报 》（ 2022年06月19日 01 版）

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