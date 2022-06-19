本报北京6月18日电 （记者朱竞若、王昊男）截至目前，北京每日新增病例已降至个位数，连续3天无社会面新增。连日来，北京市委市政府主要负责同志先后深入海淀区、朝阳区和北京经济技术开发区等地，检查疫情防控工作，调研复工复产情况。

6月18日零时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者1例，为隔离观察人员。“天堂超市酒吧聚集性疫情传播链条已基本阻断，形势持续向好，进入收尾阶段。”在18日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市政府新闻发言人徐和建表示，越是进入扫尾阶段，越是要防松劲、防懈怠、防大意，查漏补缺，乘胜追击，持续巩固来之不易的抗疫成果。

朝阳区是本轮聚集性疫情确诊人数最多的地区。6月9日至18日15时，北京市累计报告369例新冠肺炎病毒感染者，其中有200例在朝阳区。朝阳区将持续做好风险点位、人员的排查管控，对重点病例再梳理、再复盘、再排查，捞干筛净风险隐患。同时，进一步强化社会面常态化防控，继续开展区域核酸筛查。北京市已组建了市、区、街（乡）、社区（村）四级核酸采样志愿服务队，目前共有队伍104支；截至6月17日，累计上岗2466人。

巩固防疫成果，社区是重中之重。5月28日，北京市疫情防控工作领导小组决定，全市深入开展无疫社区（村）创建工作。日前，1360个首批无疫社区（村）已评选揭晓。据介绍，无疫社区（村）并不是指“零病例”或未发生过疫情，而是指能够严格落实各项防控措施、疫情防控能力和组织体系较为完善，即便发生疫情也能够及时发现、及时管控、规范处置，保证疫情风险不外溢到非管控区和社会面的社区（村）。

坚持疫情防控和经济社会发展两手抓。在严格落实各项防控措施的基础上，当前北京正在狠抓国家和市区各项纾困政策落实，深入开展企业大走访，落实“服务包”、服务管家等制度，有序推进复工复产。今年1至5月，北京市已有14家企业登陆资本市场。被誉为亚洲最大铁路枢纽客站的北京丰台站，也将于6月20日正式开通运营。

《 人民日报 》（ 2022年06月19日 02 版）

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