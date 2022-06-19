本报上海6月18日电 （记者黄晓慧）从18日开始，上海市对静安区、普陀区的两个合围区域实行临时管控措施，并开展核酸筛查。

对合围区域内人员将进行全面筛查，实行7天封闭管理+7天居家健康监测。同时，加强合围区域的环境清洁消毒。

“我们将严格落实防控措施，全力保障居民生活需求，持续加强对特殊群体的关心关爱。”静安区副区长龙婉丽说，位于该区的合围区域总人口9142人，将加强社区工作者、卫生防疫人员、物业人员及社区志愿者等力量，做好居民沟通工作，提供生活物资配送上门、居民就医用药、垃圾清运等服务保障。

18日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会，公布了上海近期几起聚集性疫情的流调溯源结果。徐汇、静安和黄浦三区毗邻合围区域及其关联疫情为感染同一流行病毒株而引发的聚集性疫情，与该区域内潜在的社区疫情风险未被及时发现并消除导致的传播有密切关联。

《 人民日报 》（ 2022年06月19日 02 版）

(责编：乔业琼、杨迪)