人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

智能港口：只闻机器响，不见操作人

2022年06月19日08:13 | 来源：光明日报
小字号

原标题：智能港口：只闻机器响，不见操作人

2016年1月4日，习近平总书记亲临重庆两江新区果园港考察，嘱咐大家“把港口建设好、管理好、运营好”。

我当时是重庆果园港埠有限公司一名理货员，有幸在现场聆听了总书记的殷殷嘱托。6年来，所有果园港人努力推动“一带一路”和长江经济带、西部陆海新通道在港区内实现无缝衔接，新谱开放、智慧、绿色发展“三部曲”。

即使从一些“细枝末节”，我也能深切感受到整个港区6年来天翻地覆的变化。

以前，很多工作只能人工完成，如今果园港正在逐步实现“只闻机器响，不见操作人”的目标。比如智能理货系统，目前识别率在96%以上；集装箱“无纸化平台”，让果园港成为内河首家实现集装箱电子提货的港口；集装箱场桥智能远程操控系统，让司机只需坐在远程操作室内就能完成操作，且可以一人操作几台设备运作，效率大幅提升。

还有，在果园港海关集中监管作业场所，伴随全国首套新一代双能、双视角、双加速器的快速检查系统的投用，每小时可完成200个20英尺集装箱的查验，效率是传统设备的20倍。

果园港的大发展，也给我提供了大舞台。6年来，我始终牢记总书记的嘱托，兢兢业业，注重细节，不断学习，从一名理货员逐步成长为铁路运行部副经理、纪检审计部部长，再到机关第一党支部书记、办公室主任兼后勤部经理。

与此同时，还有更多的同事像我一样，撸起袖子加油干，奋力将“大有希望”变成发展成果。

6年来，果园港在基础设施、通道建设、功能布局上全面发力，不断拉近西部地区与世界的空间距离，运送的货品从最初的粮食、煤到现在的商品车、机电设备，货物总吞吐量也从一年仅几十万吨增加到2000余万吨。可以说，如今的果园港正在成为“世界的中转站”。

果园港的发展前景，给了我们广阔的发展空间。我们将始终牢记嘱托，好好干，加油干！（本报记者张国圣、李宏整理）

(责编：乔业琼、杨迪)

分享让更多人看到

推荐阅读
主要经济体能源与气候论坛领导人会议举行
　　人民网北京6月18日电 （记者余璐）记者从生态环境部获悉，6月17日，“主要经济体能源与气候论坛”（MEF）领导人会议以视频形式举行。 中方强调，面对全球新冠肺炎疫情和地缘冲突冲击，各方要坚持多边主义，坚持《联合国气候变化框架公约》的主渠道地位和原则，消除各种不利于应对气候挑战的障碍，实现合作共赢。…
如何解决老年人银行业务办理难？专家：加强金融服务适老化改造
　　人民网北京6月18日电 （记者杜燕飞）目前，上海进入全面恢复正常生产生活秩序阶段，金融业务特别是老年人、新市民、小微企业主和个体工商户等群体的业务迎来办理高峰。多家媒体报道称，上海部分银行网点出现了老年人长时间排队的现象。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部