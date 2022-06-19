原标题：智能港口：只闻机器响，不见操作人

2016年1月4日，习近平总书记亲临重庆两江新区果园港考察，嘱咐大家“把港口建设好、管理好、运营好”。

我当时是重庆果园港埠有限公司一名理货员，有幸在现场聆听了总书记的殷殷嘱托。6年来，所有果园港人努力推动“一带一路”和长江经济带、西部陆海新通道在港区内实现无缝衔接，新谱开放、智慧、绿色发展“三部曲”。

即使从一些“细枝末节”，我也能深切感受到整个港区6年来天翻地覆的变化。

以前，很多工作只能人工完成，如今果园港正在逐步实现“只闻机器响，不见操作人”的目标。比如智能理货系统，目前识别率在96%以上；集装箱“无纸化平台”，让果园港成为内河首家实现集装箱电子提货的港口；集装箱场桥智能远程操控系统，让司机只需坐在远程操作室内就能完成操作，且可以一人操作几台设备运作，效率大幅提升。

还有，在果园港海关集中监管作业场所，伴随全国首套新一代双能、双视角、双加速器的快速检查系统的投用，每小时可完成200个20英尺集装箱的查验，效率是传统设备的20倍。

果园港的大发展，也给我提供了大舞台。6年来，我始终牢记总书记的嘱托，兢兢业业，注重细节，不断学习，从一名理货员逐步成长为铁路运行部副经理、纪检审计部部长，再到机关第一党支部书记、办公室主任兼后勤部经理。

与此同时，还有更多的同事像我一样，撸起袖子加油干，奋力将“大有希望”变成发展成果。

6年来，果园港在基础设施、通道建设、功能布局上全面发力，不断拉近西部地区与世界的空间距离，运送的货品从最初的粮食、煤到现在的商品车、机电设备，货物总吞吐量也从一年仅几十万吨增加到2000余万吨。可以说，如今的果园港正在成为“世界的中转站”。

果园港的发展前景，给了我们广阔的发展空间。我们将始终牢记嘱托，好好干，加油干！（本报记者张国圣、李宏整理）

(责编：乔业琼、杨迪)