原标题：六部门联合打击骗税违法犯罪

本报北京6月18日电（记者陈晨）国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局日前在北京召开全国六部门联合打击留抵骗税和出口骗税工作交流推进会，进一步发挥六部门常态化打击机制优势，推进联合打击骗取留抵退税和出口退税工作深入开展，确保留抵退税政策和出口退税支持措施落快落准落稳落好，助力稳住宏观经济大盘。

会议指出，自2021年10月建立常态化打击虚开骗税违法犯罪工作机制以来，六部门积极落实《关于做好常态化打击虚开骗税违法犯罪工作的指导意见》要求，充分发挥各自优势，抓实抓细常态化打击虚开骗税违法犯罪工作，坚持不懈把打击“假企业”“假出口”“假申报”工作引向深入。截至今年5月底，全国累计检查涉嫌虚开骗税企业9.2万户，其中：检查涉嫌虚开企业9.1万户，认定虚开增值税发票涉及税额623亿元；检查出口企业1144户，挽回税款损失21.54亿元。共对2026名涉税犯罪嫌疑人采取强制措施，319名不法分子慑于高压态势投案自首。

会议强调，全国税务系统在各级公安、检察、海关、人民银行、外汇管理等部门的大力支持下，坚持“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”五措并举，有力确保留抵退税资金精准高效直达市场主体。自4月1日实施大规模留抵退税政策以来，截至6月14日，已有15553亿元退税款退到纳税人账上，再加上第一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策1233亿元，累计已有16786亿元退税款退到纳税人账户。

据了解，六部门将联合打击骗取留抵退税违法犯罪行为作为2022年常态化打击虚开骗税的重中之重，取得阶段性成效。今年4月1日至6月15日，全国共打击虚开骗取留抵退税团伙104个，涉及虚开企业6167户，价税合计涉案金额576亿元；查处骗取留抵退税企业955户，追回留抵退税款5.89亿元，阻断留抵退税款3.32亿元，有效维护了经济税收秩序。持续加大典型案件曝光力度，截至6月15日，全国已公开曝光367起骗取留抵退税案件。

(责编：乔业琼、杨迪)