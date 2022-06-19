畅通乡村“金融血脉”
2022年06月19日08:15 | 来源：光明日报
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原标题：畅通乡村“金融血脉”
炎炎夏日，重庆市酉阳县龚滩镇红花村的油茶种植基地郁郁葱葱，许多村民正在农技人员的指导下为油茶除草。
“酉阳地处渝东南武陵山区，油茶种植历史悠久，但是没有钱扩大规模，效益上不来，推广种植没人相信。”重庆酉州油茶科技有限公司负责人说。
一颗小小的油茶籽，怎样才能变成致富增收的大产业？“解决‘三农’资金‘贫血’，要畅通‘金融血脉’，通过给产业‘金融输血’增强其自身‘造血’功能。”重庆兴农担保集团党委副书记、总经理谭大辉说。
2020年，重庆兴农担保集团通过融资担保，为酉阳县桃花源旅投集团和重庆酉州油茶科技有限公司融资近17亿元，支持在酉阳全县建立油茶专业合作社，发展乡村旅游。重庆兴农担保集团通过驻村帮扶，在红花村发展了1300多亩优质油茶和1700多亩经果林，改造了200多栋农房，建起了10多公里的产业环道。“美丽红花合作社”和“红花乡村旅游”已经成为当地小有名气的两个乡村振兴品牌。
据重庆酉州油茶科技有限公司负责人介绍，到去年底，酉阳县已建成高标准油茶基地26万亩，带动5万户农户年增收1.5亿元。
“乡村振兴有新需求，金融服务就要有新模式新探索。”谭大辉介绍，近年来，重庆兴农担保集团探索通过“担保+投资”“担保+期权”等服务模式创新，持续服务乡村振兴和成渝地区双城经济圈建设等重大战略，累计支持核心企业、龙头企业和专业合作社等经营主体融资近200亿元，带动了数百万农民增收致富。（本报记者 李宏 张国圣）
(责编：乔业琼、杨迪)
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