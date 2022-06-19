原标题：暴雨持续闽北受灾 赣龙铁路塌方路段恢复通车

中新社福州6月18日电 (记者 龙敏)福建省防汛办18日称，暴雨持续，导致福建省北部部分地区出现内涝、积水、滑坡、塌方、道路中断、农作物受灾、房屋受损等灾情。

统计6月17日6时到18日6时雨量显示，福建共有31个县的240个乡镇超过50毫米，其中14个县的83个乡镇超过100毫米，以三明市建宁县溪源乡198.3毫米为最大；最大小时雨量为南平市光泽县止马镇44.5毫米。

受暴雨影响，福建多条江河出现超警戒水位以上洪水。据福建省防汛办披露，6月17日6时到18日6时，福建有3条河流3个站超警戒水位0.48米到1.61米。

当天，南平市松溪县水文站发布了洪水红色警报，松溪县城区出现严重内涝。因河水倒灌，松溪县城红旗街一层被淹了一半，大街变河道，不少车辆“泡”在了水中。

因暴雨天气还将持续，南平市当天18时启动防暴雨洪水I级应急响应。自18日8时起，世界自然与文化双遗产地武夷山景区全面闭园，暂停接待游客。

此前受灾的福建西南部地区正加快灾后重建。18日8时16分，经过铁路部门近千人约100小时的昼夜抢修，出现水害塌方的赣(州)龙(岩)铁路恢复通车；8时30分，首趟货物列车顺利从赣龙铁路抢险修复地点通过。

中国铁路南昌局集团公司相关人士表示，水害塌方路段恢复通车，意味着这条连接闽赣两省的重要物流通道将为物流链畅通继续提供可靠的铁路运力支撑。(完)

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