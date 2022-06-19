原标题：超大型海上浮式生产储油卸油船MV32“福将”轮在大连改装交付

中新网大连6月18日电 (记者 杨毅)由大连中远海运重工为日本三井海洋开发公司改装的海上浮式生产储油卸油船(FPSO)MV32“福将”轮，18日在辽宁大连完工交付。

“福将”轮由总长332米、型宽58米、型深31米的超大型油轮(VLCC)改装而成，是即将投产的全球最大FPSO项目之一。该轮设计作业水深1900米、储油能力140万桶、日处理原油15万桶、日处理天然气2.12亿立方英尺、日生产水注入24万桶，最终作业于巴西盐下油田。

大连中远海运重工修船工程部副经理艾力江介绍，改装为FPSO后，该轮集生产处理、储存卸载、人员居住、生产指挥于一体，能在海上油田连续作业28年不进坞检修，是一座名副其实的“巨型海上石油加工厂”。该轮生活区则按照巴西最高技术标准设计及建造，可同时容纳160人工作生活，整体生活舒适度堪比海上“五星级酒店”。

随着“福将”轮的完工交付，大连中远海运重工已累计向日本三井海洋开发公司、挪威伯阁森海洋工程公司、巴西国家石油公司在内的全球知名海工装备企业和石油公司交付FPSO改装项目15艘，项目完工交付数量和技术难度均处于国内领先地位。

大连中远海运重工总经理王彧表示，在疫情影响世界供应链严重受阻情况下，“福将”轮的交付彰显了中远海运重工FPSO改装业务的雄厚实力，进一步提升了中国高端海洋工程装备核心竞争力。

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