农业农村部派出工作组和科技小分队指导抗旱保夏种促夏管
2022年06月19日21:26 | 来源：新华网
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新华社北京6月19日电（记者于文静）近期，黄淮海大部出现大范围持续高温天气。农业农村部19日派出3个工作组并组织专家科技小分队，赴河北、山东、河南受旱地区，指导地方落实科学抗旱关键措施，高质量完成夏播任务，推进夏管顺利开展。
据了解，5月以来，黄淮海地区降雨偏少、气温偏高，土壤失墒较快，局地出现旱情。特别是6月15日以来，黄淮海大部出现持续高温天气，河北、山东、河南等地最高气温达35至38摄氏度，局部超过40摄氏度，旱情持续发展，给夏种夏管带来不利影响。
农业农村部5月底下发通知，提早部署抗旱促夏种夏管工作。6月19日，农业农村部派出工作组并组织专家科技小分队，赴受旱地区开展工作督导和技术指导。
据了解，工作组将实地察看土壤墒情，了解夏种夏管情况，分析评估干旱影响及发展趋势，研究提出对策措施。会同地方农业农村部门，分区域、分作物制定完善科学抗旱保夏种促夏管技术意见。指导各地及时抢墒、造墒、补墒播种，落实抗旱播种技术，确保种足种满、种在适播期；对已播作物及时充分挖掘水源，应浇尽浇；没有水浇条件地块，落实相关措施，提高植株抗逆能力。
工作组将强化指导服务，进村入户及时了解并帮助解决抗旱生产中的实际困难和问题。针对气象部门预计汛期北方降雨偏多的情况，指导密切关注天气变化，做好防汛物资储备和技术准备。
(责编：胡永秋、白宇)
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