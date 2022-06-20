马 源

5月以来，我国工业经济运行呈现边际改善态势。巩固这一难得态势，还要抓住重点、健全机制、降低成本、扩大需求和深化改革，进一步畅通循环、稳定市场预期

近段时间，受疫情多点散发、外部环境不确定性加大等因素交织影响，我国产业链供应链受到冲击。按照党中央、国务院关于统筹疫情防控和经济社会发展的系列重大决策部署，各地各部门加快建立工作机制，畅通产业链供应链，多措并举打通卡点堵点，推进复工复产，保障产业链供应链运转。

从最新情况看，在党中央坚强领导下，在各方共同努力下，5月以来，我国工业经济运行呈现边际改善态势。巩固这一难得态势，还要抓住重点、健全机制、降低成本、扩大需求和深化改革，进一步畅通循环、稳定市场预期，做好以下5方面工作——

一是抓住重点企业、重点行业和重点园区，细化清单管理。重点企业是产业链供应链的核心，需要进一步细化重点企业“白名单”制度，保障其释放以点带链、以链带面的龙头作用。宜优先聚焦国计民生重点领域，例如集中资源优先保障基础工业产品、重大装备制造、重要生活物资、卫生防疫应急等重点行业，稳定经济社会大局。

二是深化政企协作机制，健全跨区域联动机制。特殊时期，要保障产业链供应链顺畅运转，除了国家层面保障货运畅通外，一方面要强化政企协作，深入重点企业、行业和园区，倾听市场主体关切，收集供需卡点堵点，及时动态更新清单，提前防备断链断供；另一方面还要做好政府服务，建立非常时期的应急渠道，健全跨区域联动机制，在更大范围内打通产业链供应链断点。

三是降低市场主体综合成本，补充资金流。畅通产业链供应链，除了打通重点企业“大动脉”外，还必须畅通“毛细血管”，激发中小市场主体发展活力。对症下药，着力稳市场主体，抓紧落实国家已明确的政策。

四是扩大需求，稳定市场主体预期。良性的经济循环要求贯通生产、分配、流通、消费等各个环节，不但要从供给侧发力，还要加大政策调节力度，靠前发力挖掘内需和外需潜力，拉动经济回归正常轨道。例如，在投资方面，加大基础设施领域投资，加快专项债发放和使用，扩大使用到新基建等领域。

五是加快审批服务进度，让纾困政策尽快见效。要聚焦政策落地“最后一公里”，利用信息化手段创新直达机制，精简流程、材料和压减周期，尽早让市场主体受益。加快投资下达进度，更要在守住安全底线前提下，用好承诺制、容缺制、远程视频办理等方式，加快项目审批进度，加快形成实物工作量，释放政策红利。

（作者为国务院发展研究中心企业研究所副所长，本报记者王政整理）

《 人民日报 》（ 2022年06月20日 12 版）

(责编：胡永秋、白宇)