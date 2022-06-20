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甘肃推进政银企合作机制

着力在外贸进出口等方面加大信贷投放

2022年06月20日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报兰州6月19日电　（记者付文）甘肃省商务厅近日联合7家金融机构举办政银企合作融资贷款签约仪式。兰州陆港国际商贸有限公司等21家商贸流通企业代表与相关金融机构签订了融资贷款协议，合同额达121亿元。

　　自2020年10月至今，甘肃省商务厅累计与7家金融机构签订战略合作框架协议，形成了全方位、宽领域、深层次的政银企合作机制。本次签约进一步扩大了信贷企业范围，向7家金融机构推荐的贷款企业中，涉及内贸、外贸、外经、外运等商贸流通企业。7家金融机构今年将向全省商贸流通企业投放贷款725亿元，着力在外贸进出口、通道物流产业等方面持续加大信贷投放。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月20日 12 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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