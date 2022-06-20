河北持续优化能源结构
可再生能源装机占比达52.9%
2022年06月20日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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本报石家庄6月19日电 （记者史自强）记者从河北省发改委获悉：近年来，全省积极开发利用风能、太阳能等非化石能源，推动张家口可再生能源示范区和承德百万千瓦大型风电光电基地建设，可再生能源装机占全部电力装机比重提高到52.9%，清洁低碳、安全高效的能源体系加速构建。
目前，全省能源利用效率大幅提升，主要耗能行业单位产品能源消耗显著降低。2013—2021年，吨钢综合能耗由571.6千克标准煤降至523.9千克标准煤，每千瓦时火电发电煤耗由309千克标准煤降至284.7千克标准煤，炼焦工序单位产品能耗由130.0千克标准煤降至126.2千克标准煤，吨水泥熟料综合能耗由108.7千克标准煤降至104.9千克标准煤。全省单位GDP能耗累计降低39%。
《 人民日报 》（ 2022年06月20日 12 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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