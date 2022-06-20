本报记者 葛孟超

江苏南通远吉织染有限公司是一家小型纺织染整企业，生产的染色布料主要出口到日本、韩国等地，去年出口规模约为1500万美元。“以往企业收汇后，一般通过判断汇率走势确定结汇时间，从未在银行办理过外汇衍生品业务。”远吉织染财务负责人姜女士说。

经过当地外汇管理部门的引导和银行工作人员的讲解，姜女士对外汇套期保值业务有了清晰的理解。“4月中旬，我通过线上操作完成了首笔远期锁汇，签约金额100万美元。5月，又办理了两笔远期套保业务，签约金额合计160万美元。”姜女士说，这几笔业务为企业减少了汇兑损失，企业尝到了做好汇率风险管理的甜头。

像远吉织染一样，这两年，许多企业对外汇惠企政策的力度和温度感受深刻。近日，金融管理部门和金融机构多措并举完善企业汇率风险管理服务，提升贸易投融资便利化水平。全国多地外汇政策利好持续释放，为外贸企业纾困解忧。

——完善企业汇率风险管理服务。

汇率变化直接影响企业的生产经营。4月，人民银行和国家外汇管理局出台23条政策举措，提出金融机构要及时响应外贸企业等市场主体的汇率避险需求，支持企业扩大人民币跨境结算，优化外汇衍生品业务管理和服务，降低企业避险保值成本。

金融机构则在供给端发力，不断丰富汇率避险产品，同时进一步减费让利，面向中小微企业加大政策支持力度。招商银行北京分行推出了“随心展”远期产品，企业通过该产品可以在线上锁定未来某个时间的结汇或购汇汇率，还可以根据实际需要灵活调整交割日期；交通银行北京市分行结合企业外汇套保背景和业务规模，给予相应点差优惠，降低中小微企业的套保成本。

数据显示，1至4月，企业外汇套保规模同比增长48%，首次办理汇率避险业务的企业新增近1万家。在减费让利方面，外汇管理部门联合有关部门和金融机构减少外汇套保保证金占用，截至4月末，节约保证金占压约1亿元。中国外汇交易中心今年预计对中小微企业的外汇套保相关交易免收1100多万元手续费。

——提升贸易投融资便利化水平。

山东通力轮胎有限公司的主要产品为高端卡客车轮胎，企业年出口规模约为8000万美元，每月完成外汇支出70余笔。以前每到付汇时，企业都需要派专人前往银行办理业务。

在当地外汇管理部门的指导下，工商银行兖州支行帮助企业申请获批贸易外汇收支便利化试点资格。“企业现在不用再派人前往银行办理业务，凭借电子支付指令即可汇款，银行按季度对业务进行事后抽查，这为企业提高了效率、节约了时间。”通力轮胎有限公司有关负责人说。

近年来，外汇局不断推进外汇领域改革开放，提升跨境贸易和投融资便利化水平。优质企业贸易外汇收支便利化试点扩大到全国，提升跨境贸易新业态的结算便利性，拓宽中小微高新技术企业和“专精特新”企业跨境融资渠道。数据显示，目前优质企业贸易外汇收支便利化政策实现了全国覆盖，该政策项下累计办理业务112万笔，金额合计7200亿美元；跨境融资便利化试点区域增至17个，覆盖全国80%的高新技术和“专精特新”企业。

国家外汇管理局副局长王春英表示，下一步，将持续跟踪市场需求，不断为市场主体提供更加便利和开放的外汇市场环境，让更多的市场主体从中受益。

《 人民日报 》（ 2022年06月20日 18 版）

(责编：胡永秋、白宇)