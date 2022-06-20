人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

第三届跨国公司领导人青岛峰会开幕

2022年06月20日08:15 | 来源：新华社
小字号

　　新华社青岛6月19日电第三届跨国公司领导人青岛峰会19日在青岛开幕，国务委员王勇出席开幕式并致辞。他强调，要深入贯彻习近平主席重要指示精神，坚持对外开放基本国策，坚定不移扩大高水平开放，深化同跨国公司的互利共赢合作，更好服务于构建新发展格局、推动高质量发展，共同建设开放型世界经济。

　　王勇指出，改革开放以来，越来越多跨国公司投资中国、融入中国，不仅实现了自身发展，也促进了中国经济发展，还带动了经济全球化。当前国内外形势错综复杂，但中国经济长期向好的基本面没有改变。中国将高效统筹疫情防控和经济社会发展，进一步放宽市场准入，促进公平竞争，不断提升贸易和投资自由化便利化水平，着力打造市场化、法治化、国际化营商环境。中国开放的大门越来越大、营商环境越来越好、发展机遇越来越多，欢迎各国企业来华投资兴业、深耕中国市场、公平参与竞争、共享发展红利。希望跨国公司与中国一道，共同维护多边贸易体制，合力保障全球产业链供应链稳定，携手促进世界经济复苏增长，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

　　在青岛期间，王勇还先后来到四方机车、青岛港、海信等企业，深入生产车间、码头作业现场、研发中心，调研国有企业改革发展和科技创新等工作。他强调，国资央企要深入贯彻党中央关于疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，充分发挥党建引领保障作用，紧紧围绕稳住经济大盘，深入推进降本提质增效，切实做好保供稳价、保通保畅工作，深化改革创新激发内生动力，充分利用信息化手段提升本质安全水平，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
郑州航空港站明日开通运营 将进一步提升郑州铁路客运枢纽功能
　　人民网北京6月19日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，经过4年多的建设，连接郑渝、郑阜高铁和郑机城际铁路的客运枢纽郑州航空港站将于6月20日开通运营，与郑州站、郑州东站形成郑州铁路客运枢纽新格局。车站开通运营后，铁路部门共安排121列旅客列车在该站办理客运业务。…
大国“粮”策|进度快、品质好、保障足 全国夏粮生产丰收在望
　　风吹麦浪、颗粒归仓。又到一年夏收时，一辆辆农机穿梭在各地的田间地头，呈现出稳粮保收的火热景象。今年来各地统筹疫情防控和春季农业生产，多措并举，为夏粮丰收创造了有利条件。据农业农村部调度，目前全国夏粮生产丰收在望，大规模小麦机收全面展开，主产区麦收进度加快。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部