新华社青岛6月19日电第三届跨国公司领导人青岛峰会19日在青岛开幕，国务委员王勇出席开幕式并致辞。他强调，要深入贯彻习近平主席重要指示精神，坚持对外开放基本国策，坚定不移扩大高水平开放，深化同跨国公司的互利共赢合作，更好服务于构建新发展格局、推动高质量发展，共同建设开放型世界经济。

王勇指出，改革开放以来，越来越多跨国公司投资中国、融入中国，不仅实现了自身发展，也促进了中国经济发展，还带动了经济全球化。当前国内外形势错综复杂，但中国经济长期向好的基本面没有改变。中国将高效统筹疫情防控和经济社会发展，进一步放宽市场准入，促进公平竞争，不断提升贸易和投资自由化便利化水平，着力打造市场化、法治化、国际化营商环境。中国开放的大门越来越大、营商环境越来越好、发展机遇越来越多，欢迎各国企业来华投资兴业、深耕中国市场、公平参与竞争、共享发展红利。希望跨国公司与中国一道，共同维护多边贸易体制，合力保障全球产业链供应链稳定，携手促进世界经济复苏增长，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

在青岛期间，王勇还先后来到四方机车、青岛港、海信等企业，深入生产车间、码头作业现场、研发中心，调研国有企业改革发展和科技创新等工作。他强调，国资央企要深入贯彻党中央关于疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，充分发挥党建引领保障作用，紧紧围绕稳住经济大盘，深入推进降本提质增效，切实做好保供稳价、保通保畅工作，深化改革创新激发内生动力，充分利用信息化手段提升本质安全水平，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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