从科学规划到全面稳步实施，粤港澳大湾区建设的宏伟蓝图，正一步步化为生动现实。自《粤港澳大湾区发展规划纲要》2019年2月正式公布以来，大湾区经济总量从2018年的10万亿余元增至2021年约12.6万亿元，综合实力显著增强，协同创新加快推进，互联互通取得新突破，粤港澳三地民众获得感更加充实，不断向着国际一流湾区和世界级城市群的目标踏浪前行。

建设粤港澳大湾区，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略，是进一步深化改革、扩大开放的有力举措，也是保持香港、澳门长期繁荣稳定和丰富“一国两制”实践的重大创举。作为中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，大湾区面积约5.6万平方公里，常住人口逾8000万，区位优势明显，创新要素集聚，合作基础良好，在国家经济版图中的地位举足轻重。“一个国家、两种制度、三个关税区、三种货币”之下的大湾区建设，开世界未有之先例，重大机遇前所未有，大有可为。

近年来，在粤港澳三地和有关部门积极作为、有力有序推动下，大湾区建设热潮澎湃，在协同创新、产业协作、民生合作、基础设施互联互通、重大合作平台建设、高水平人才高地建设等方面取得了重大进展和显著成效，为港澳发展拓展新空间、注入新动能，不断丰富“一国两制”实践新内涵，彰显“一国两制”生机活力。

基础设施“硬联通”加速推进。曾经“蕉林绿野，农庄寥落”的横琴岛，如今大道纵横；曾经荒野滩涂的前海，如今满眼繁华。广深港高铁、港珠澳大桥通车、莲塘/香园围口岸启用，深中通道等一批重大工程加快建设，珠三角“1小时生活圈”基本形成……粤港澳大湾区不断加快“硬联通”，如今，覆盖11个城市的立体交通网络正越织越密。

制度机制“软联通”不断优化。“湾区通”工程持续推进，“制度之异”正变为“制度之利”。体现规则深度衔接的前海深港国际法务区亮相，横琴加快构建与澳门一体化高水平开放的新体系，金融市场互联互通有序推进，职业资格认可、标准衔接范围持续拓展，推动制定首批“湾区标准”清单……大湾区内部规则衔接、机制对接不断深化，开放型经济新体制加快形成。

交往交融“心联通”日益紧密。随着系列便利措施接连出台，越来越多港澳青年来到大湾区内地城市学习、就业、生活。目前，在粤纳入就业登记管理的港澳居民超过8.51万人。截至2021年底，港澳居民在粤参加养老、失业、工伤保险累计达27.92万人次。正如许多在大湾区内地城市创业发展的港澳青年所言，“大家都是湾区人”。广泛交往、携手打拼、共创未来，让湾区民众更加了解彼此，“心更相通”。

潮涌大湾区，风劲好扬帆。当前，大湾区建设继续稳步向前，更显机遇难能可贵。“十四五”规划明确提出，高质量建设粤港澳大湾区，支持港澳巩固提升竞争优势，为港澳融入国家发展大局注入强劲信心、提供广阔机遇。

今年，适逢香港回归祖国25周年。香港正处在由治及兴的关键时期，凝心聚力谋发展、加快融入国家发展大局已成为广泛的社会共识，势将推动香港更积极投入大湾区建设。我们相信，坚守“一国”之本、善用“两制”之利，粤港澳三地把握机遇、勇于探索、携手努力，定能打造高质量发展的典范，不断将大湾区建设推向新高地。

新华社深圳6月19日电

(责编：王震、陈键)