原标题：工行广州分行：多措并举发挥大行担当，全力护航稳经济大盘

今年以来，中国工商银行广州分行（以下简称“该行”）认真贯彻落实金融支持稳住经济大盘相关工作部署，突出政治站位，将稳住经济大盘作为首要工作任务，充分发挥大行责任担当，为经济发展注入金融活水。

聚焦重点领域稳增长

该行着力满足重点领域投融资需求，加大信贷投放力度，前5月贷款增量创历史同期新高。

聚焦疫情防控信贷支持“稳”。该行按照特事特办、急事急办原则，满足重点医院、医疗单位及抗疫保供企业的金融需求，截至5月末向重点防疫企业投放贷款超过35亿元。同时积极响应国家纾困政策要求，新冠肺炎疫情发生以来，该行通过续贷、再融资、展期等方式累计为超过6000户、160亿元小微贷款提供接续支持。

聚焦基础设施建设“稳”。积极对接省、市政府投资规划，全力推动重大基础设施投资建设提速增效，成功放款广东省史上标准最高、线路最长、投资额最大的铁路银团项目。 截至5月末，该行新基础产业贷款增量占全部公司贷款增量的40%。

聚焦制造业升级“稳”。全力支持广州市“制造业立市”战略，为重点高精尖项目提供金融支持，助力解决“卡脖子”问题；前5月该行制造业贷款增量已超去年全年增量。

聚焦外贸企业“稳”。进一步开展“春融行动”，加大对外贸外资企业的融资投放，前5月累计为外贸外资企业发放各项贷款超百亿元，高于去年同期。

助力乡村振兴“稳”。落地“粤农e贷”产品、强化工银“兴农通”APP及品牌的宣传推广，设立特色服务网点，助力乡村振兴战略落地；前5月涉农贷款余额较年初增幅超16%，增幅显著高于该行贷款整体增幅。

三大服务举措保民生

该行坚守“金融为民”的本源初心，通过“优服务、促消费、减压力”三大举措保障民生需求。

满足需求优服务。加大新市民客群的金融服务力度，减免社保卡工本费、年费、小额账户管理费，加大长租房、保障房业务发展，积极满足新市民美好生活追求；大力支持“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项民生工程，打造“南粤匠心服务品牌”，赋能职业院校智慧校园建设，推广该行首创的“广州技能人才工匠卡”，构建金融支持职业技能事业发展的新局面。

扩大内需促消费。优化信用卡分期付款、个人信用贷款等产品，为客户提供优惠的费率利率政策，最快实现秒申秒贷，满足居民大额消费需求。在17个热门商圈及药店、便利店、餐饮、出游等领域推出“爱购”促销活动，并联合衣食住行游等日常消费领域龙头企业开展“数字人民币支付立减”优惠活动，促活居民消费。

延期还款减压力。加大对受疫情影响人群信贷支持，下发疫情防控期间个人贷款延期还款制度指引，对个人住房贷款、个人消费贷款开展延期还款服务，采取调整住房按揭、信用卡、普惠融资等还款安排，合理延后还款期限。2022年以来共办理宽限期业务46笔，金额8327万元。

创新服务全力稳经济

今年以来，该行进一步创新金融产品和服务，以创新驱动高质量发展。围绕普惠特色场景及重点领域，持续加大特色产品创新，通过国担快贷、专精特新贷、工银政采贷、普惠跨境贷等多种产品，惠及更多小微企业；携手南沙经济技术开发区人才发展局为南沙区人才（含港澳人才）发放数字人民币人才补贴，系广州市首笔数字人民币形式的人才补贴，为人才补贴资金监管提供了新路径；成功代销广州地区首支养老理财产品，满足投资者多样化养老需求。

下一步，该行将继续紧跟党中央、国务院决策部署，按照总省行党委要求，落实各项助力稳经济举措。坚持抓好贷款投放，优化业务流程，不断拓宽金融支持渠道，提升服务质效；坚持保民生惠民生，持续提升金融为民的服务能力；坚持围绕小微企业主、个体工商户等受困市场主体，做好特定客群的特殊支持服务工作，创新金融产品服务，助民助企纾困。

(责编：董童、李源)