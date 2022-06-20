农业银行成功发行600亿元二级资本债券
2022年06月20日09:58 | 来源：新华网
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原标题：农业银行成功发行600亿元二级资本债券
6月17日，农业银行在银行间债券市场簿记发行600亿元二级资本债券。其中，5+5年期品种规模400亿元，发行利率3.45%；10+5年期品种规模200亿元，发行利率3.65%。
本次发行将进一步增强农业银行的资本实力，夯实服务实体经济的基础。此外，本次发行采取双品种模式，通过10+5年期品种锁定长期限资金来源，促进农业银行更好地服务基础设施等重大项目建设，助力稳定宏观经济大盘。
农业银行本次发行坚持市场化原则，受到了各类投资者的高度关注，最终近200家机构参与认购，类型涵盖了政策性银行、国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、保险公司、证券公司、基金公司和境外机构等，充分体现了境内外投资者对农业银行经营目标、管理理念以及投资价值的高度认可。
(责编：董童、李源)
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