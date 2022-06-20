人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

农业银行成功发行600亿元二级资本债券

2022年06月20日09:58 | 来源：新华网
小字号

原标题：农业银行成功发行600亿元二级资本债券

　　6月17日，农业银行在银行间债券市场簿记发行600亿元二级资本债券。其中，5+5年期品种规模400亿元，发行利率3.45%；10+5年期品种规模200亿元，发行利率3.65%。

　　本次发行将进一步增强农业银行的资本实力，夯实服务实体经济的基础。此外，本次发行采取双品种模式，通过10+5年期品种锁定长期限资金来源，促进农业银行更好地服务基础设施等重大项目建设，助力稳定宏观经济大盘。

　　农业银行本次发行坚持市场化原则，受到了各类投资者的高度关注，最终近200家机构参与认购，类型涵盖了政策性银行、国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、保险公司、证券公司、基金公司和境外机构等，充分体现了境内外投资者对农业银行经营目标、管理理念以及投资价值的高度认可。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
6月LPR报价出炉 1年期和5年期以上品种均与上月持平
　　来源：人民银行官网 人民网北京6月20日电 （记者罗知之）人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年6月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.45%，均与上月持平。 据了解，今年1月，1年期LPR和5年期LPR曾同步下降，此后均连续3个月维持不变。…
北京丰台站今日正式开通运营 车站设32条到达出发线
　　人民网北京6月20日电 （记者王连香）据中国铁路北京局消息，北京丰台站今日正式开通运营，车站设有32条到达出发线，32个客运站台面。开通运营后，将主要办理经由京广高铁至石太高铁方向的动车组列车，以及京九铁路、京原铁路方向和部分北京枢纽中转普速列车客运业务，图定旅客列车58对，其中高速列车21对、普速列车37对。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部