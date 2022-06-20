原标题：邮储银行：推动投融资对接 助力“专精特新”企业发展

6月16日，中国邮政储蓄银行广东省分行以“粤企新征程 邮好向未来”为主题在广州举办“专精特新”企业投融资对接活动。工信部中小企业发展促进中心主任单立坡、中国邮政储蓄银行副行长张学文、中邮证券有限责任公司总经理步艳红通过线上形式致辞。

单立坡指出，中小企业是国民经济和社会发展的生力军，是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量。广东省作为我国最有经济活力的区域之一，是我国“专精特新”企业的重要聚集地，产业基础雄厚，比较优势明显。此次邮储银行广东省分行与广东省中小企业服务中心携手加强投融资对接，拓宽中小企业融资渠道，是一次非常好的实践，对于进一步激发大湾区企业活力，深度强化工业强基、制造业强链补链等工程，具有非常重要的意义。

张学文表示，作为国有大型商业银行，邮储银行积极响应国家号召，为不同成长阶段的“专精特新”企业提供专属化、差异化的综合金融服务。此次活动是助力“专精特新”企业高质量发展的务实之举。未来，邮储银行将继续加大对“专精特新”企业的支持力度，积极探索构建投商行一体化服务模式，助力更多“专精特新”企业“茁壮成长”。

步艳红表示，科技创新企业是我国国民经济的重要组成部分，中邮证券高度重视服务“专精特新”企业登陆资本市场，与邮储银行携手合作，致力于打造“投行+商行”的综合金融服务体系，为企业提供全生命周期的金融产品和服务，深挖金融赋能重要价值。

在活动现场，邮储银行广东省分行、中邮证券广东省分公司与80家“专精特新”企业签署了《“专精特新”中小企业投融资合作意向书》，通过搭建银企合作平台，为“专精特新”企业复工达产、健康发展提供金融支持，助力稳住经济大盘。

工信部中小企业发展促进中心融资服务部主任石言、北京证券交易所华南区域副首席代表孙财乐、中邮证券高级管理人员陈桂平、北京师范大学珠海校区金融学教授蓝裕平就“专精特新”企业关心的数字产业金融、企业上市、资本市场融资等领域进行了主题演讲。

一直以来，邮储银行深耕中小微企业金融服务，积极搭建合作平台，不断提升“专精特新”和科创企业服务的精准性。截至5月末，邮储银行累计服务“专精特新”及科创企业客户约4.6万户，其中小微企业占比约98%。邮储银行与工信部自2017 年建立战略合作关系以来，一直保持着密切合作，2021年双方联合中国人民大学共同成立了“中国人民大学国家中小企业研究院”，旨在打造中小企业研究的高端智库。

(责编：董童、李源)