原标题：护航外贸小微企业 交通银行创新推出“外贸贷”

今年以来，受原材料价格上涨、货运成本上升、外贸订单增速放缓等因素影响，不少外贸小微企业都面临资金缺口问题。为有效激发外贸小微企业这一市场主体活力，帮助企业稳订单稳生产，近日，交通银行在上海地区推出专属于外贸小微企业的“外贸贷”产品，精准便利企业融资，为企业复工复产排忧解难。

据了解，“外贸贷”充分利用区块链、大数据等技术缩短申请流程、减少申办材料，从申请、签约到提款实现全流程线上化，具有申请快速、提款便捷、随借随还、无需抵押等特点。外贸型小微企业只要订单稳定、企业经营正常、贸易合同履行情况良好，可以申请最长达1年，金额最高达300万元的纯信用流动资金贷款。

上海玓墨化工科技有限公司是一家从事化工科技领域相关货物与技术进出口的外贸小微企业。“疫情期间，企业现金流压力较大，资金需求也比较急，因为缺少抵押物，我们很难申请到银行的传统信贷产品。”企业负责人信先生表示，“交通银行‘外贸贷’产品申请方便，审批快，用款的时候几乎一秒到账，在复工复产关键时期真是解了我们的燃眉之急。”有了交行200万元信用贷款，该企业抓订单、拓市场的“力道”更强了。

交通银行跨境金融专班相关负责人表示，“外贸贷”是交行落实党中央、国务院关于稳增长稳市场主体决策部署的最新举措，一定程度上解决了外贸小微企业普遍面临的无抵质押物、资金需求急等痛点。接下来，交行将持续为实体经济注入金融“活水”，保企业、稳外贸，提升金融服务质效，助力稳住经济大盘。

(责编：董童、李源)