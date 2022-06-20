新华社北京6月20日电 题：线上增强“新活力” 线下回归“烟火气”——当前消费市场透视

新华社记者孔祥鑫、阳娜、吉宁

多地出台促进消费政策提振消费信心；商家发放消费券大礼包带动消费活力……临近年中，随着疫情防控有力有效，国内各地促消费持续发力。消费需求有何积极变化？消费信心提振程度如何？记者深入市场、平台和企业寻找答案。

增强消费动力：政策短中期结合提振消费信心

6月初，北京市民张女士在苏宁门店，使用北京市的绿色节能消费券购买了一台冰箱，节省了400元。北京市自4月份面向全北京的消费者，启动促进绿色节能消费政策，涉及20多种电器。

文旅“大礼包”、消费券“全家桶”、绿色节能消费券、新能源汽车“以旧换新”……近期，各地创新形式发放消费券、出台促消费政策，涵盖品类丰富。

按照中央就促进经济平稳发展的一系列部署，针对疫情等不确定性因素影响，各地各部门相继出台关于促消费的举措，进一步着力稳住消费基本盘，落实好餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业纾困扶持措施，加快线上线下消费有机融合。

记者梳理发现，不少地区都在出台各自的促进消费政策举措。上海明确年内新增非营业性客车牌照额度4万个；深圳市在5月至8月期间，对消费者购买符合条件的家用电器，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元；广东、福建、山东等地依托自身禀赋扶植预制菜等特色产业；四川、海南、福建等旅游大省打出补贴、优惠券、主题活动等措施带动消费活力……

“消费券对我们的销售提振效果很明显。”卜蜂莲花湖南区域总裁宋华松说，“6月以来，通过平台发放消费券，我们的线上销售额实现了同比超250%的增长。政府、平台和品牌自身的补贴优惠结合，使品牌的线上订单和到店客流都有了显著的增长。”

受访专家表示，当下各地各部门出台新一轮促消费的政策举措短中期结合，既有短期的促进消费回补的政策，包括使用消费券和减税补贴等政策举措促进消费回补，重点对受疫情冲击较大的特困行业和企业实施救助，也使用中长期的政策举措挖掘城乡消费潜力。

线上线下活跃：年中促消费持续发力

6月初，国货运动品牌特步的员工张曼看着店铺后台不断跳动的数字，就知道上海仓积压的新品应该有救了。作为拼多多平台旗舰店负责人的张曼表示，近期店铺订单量环比4、5月份增长了3倍左右，随着物流进一步复苏，上海仓当前的快递出货量已经恢复到今年这波疫情前的九成左右。

5月底，无接触配送车装载着快递包裹在上海街头进行配送。（京东供图）

“近来，平台的全域消费包括美妆、家电、服饰、母婴、农副产品等迎来明显反弹。”拼多多相关负责人表示，很多品牌加快了旗舰店的布局，继续深耕与平台的合作。

记者采访了解到，今年以来，对于受疫情等因素影响出现销售放缓、成本上涨等压力的部分中小企业，不少电商平台推出了扶持政策。

京东联合多家银行在北京、上海、深圳、大连等23个城市开展优惠活动，并在北京、深圳、成都、长沙等多地发放相关消费券。

19日零点刚过，各家消费大户纷纷亮出“618”促销活动的“成绩单”：京东累计下单金额超3793亿元，创新高；小米全渠道累计支付金额突破187亿元；抖音电商直播总时长达4045万小时，抖音商城场景带动销量同比增长514%……

6月18日，在北京市珐琅厂有限责任公司，工作人员在网络直播间后台上架景泰蓝商品。（新华社记者鞠焕宗 摄）

线上消费持续活跃，线下“烟火气”也在回归。随着上海、北京等地疫情逐渐平稳可控，线下市场主体正在逐渐恢复热度。

北京亦庄的一家比亚迪汽车4s店，迎来了不少选车订车的消费者。销售顾问王磊说：“最近北京出台以旧换新等政策，让新能源汽车销量出现一定程度增长。”

当前，国家实施的阶段性减半征收车辆购置税以及地方“以旧换新”等政策协同发力，国内购车需求逐渐激活。中国汽车工业协会最新数据显示，5月国内汽车产销环比分别增长59.7%和57.6%。

需求逐步改善：坚定信心持续释放消费潜力

国家统计局数据显示，5月社会消费品零售总额同比下降6.7%，降幅比上月收窄4.4个百分点。随着一系列促消费政策落地见效，国内市场需求正在逐步改善。

业内分析，今年疫情波动对供应链造成压力，多项政策叠加、年中促销活动让居民消费需求呈现增加趋势，反映出我国消费复苏的基底仍在，增强了各界推动消费复苏的信心。

“早在5月份就把想买的东西放进了‘购物车’，研究对比了价格后，觉得促销期间购买非常划算，有几笔消费甚至‘很赚’。”北京的胡女士说，“我现在已经习惯网上购物了，虽然疫情产生了一定影响，但消费刚需仍在。”

国家行政学院经济学部副主任许正中认为，在需求收缩、预期转弱的背景下，虽然我国社会消费品零售总额出现了一定程度的下滑，但我国消费市场长期向好的基本面没有改变。尤其是在疫情之后产生了一个回补期，由于过去供应链中断被抑制的消费需求可以得到一定的弥补和满足。

业内分析指出，提振消费应多措并举、持续推进。一方面要落实中央到地方的多项稳增长、稳就业政策，要因地制宜，精准设计和实施消费相关举措，保障其拉动消费的效果。另一方面，企业应进一步加大商品和服务的研发力度，为消费者提供更多高质量商品和服务。此外，保障供应链畅通是促消费，尤其是促进线上消费的基础，建议进一步推动整体产业的供应链数智化升级。

(责编：袁勃、杨光宇)